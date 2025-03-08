Все на Маркотх! В Геленджике состоится бесплатный забег по экотропе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Участников приглашают пробежать 4 км по живописным местам

Администрация Геленджика анонсировала на 15 марта ежегодный забег на терренкуре «Маркотх». Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 4 км.

Спортсмены и любители будут бежать по живописным местам Маркотхского хребта с видами на море. Маршрут занимает примерно 1-1,5 часа в одну сторону.

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Категории участников: мальчики до 15 лет, девочки до 14 лет, мужчины и женщины. Победителей определят в каждой возрастной группе. Предусмотрены специальные призы в нескольких номинациях: «Самый юный участник», «Самый возрастной участник», «За волю к победе».

Регистрация участников начнется в 9:00. В 10:55 состоится разминка под руководством мастера спорта России международного класса по легкой атлетике Евгения Третьяка. Старт забега в 11:00.

Напомним, терренкур «Маркотх» открыли 1 марта 2024 года. Он доступен как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха.

Как писали Юга.ру, в Геленджике продлят терренкур «Маркотх» к концу 2025 года. Протяженность тропы составит 16 км. 

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