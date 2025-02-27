Возобновляется чемпионат России по футболу. ФК «Краснодар» 1 марта проведет первый матч после перерыва

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На стадионе ФК «Краснодар» «быки» сыграют с командой «Крылья Советов». Сколько стоят билеты?

28 февраля в России возобновится чемпионат России по футболу. Первый матч пройдет в Махачкале, где местное «Динамо» примет московский «Локомотив». 

Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в первом круге. 

Тройку лидеров замкнул московский «Спартак», набрав 37 очков. Далее идут московское «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков) и ЦСКА (31).

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Первый матч после зимних каникул ФК «Краснодар» проведет с самарской командой «Крылья Советов». Встреча пройдет на стадионе «Краснодар», начало в 19:30. Билеты стоят от 200 до 4 тыс. рублей. 

Затем 7 марта ФК «Краснодар» сыграет с «Пари НН» в Нижнем Новгороде. 11 марта «быки» встретятся в Краснодаре с «Ахматом», а 16 марта проведут выездной матч с «Ростовом».

Как писали Юга.ру, экс-вратарь «Краснодара» выиграл первый трофей в карьере.

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