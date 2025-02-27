Возобновляется чемпионат России по футболу. ФК «Краснодар» 1 марта проведет первый матч после перерыва

На стадионе ФК «Краснодар» «быки» сыграют с командой «Крылья Советов». Сколько стоят билеты?

28 февраля в России возобновится чемпионат России по футболу. Первый матч пройдет в Махачкале, где местное «Динамо» примет московский «Локомотив».

Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в первом круге.

Тройку лидеров замкнул московский «Спартак», набрав 37 очков. Далее идут московское «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков) и ЦСКА (31).