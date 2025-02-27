В Краснодаре выступит золотой голос Тувы Радик Тюлюш. Музыкант играет на игиле

Краснодарский край

Распечатать

  • Радик Тюлюш © Скриншот видео с youtube-канала Spirit of Tengri
    Радик Тюлюш © Скриншот видео с youtube-канала Spirit of Tengri

Артист виртуозно играет на множестве редких музыкальных инструментов (16+)

Пространство чая и искусства «АтмаСфера» анонсировало на 28 февраля концерт-медитацию Радика Тюлюша. Артиста называют золотым голосом Тувы.

По словам организаторов, музыка Тюлюша несет целительный эффект.

Читайте также:

«Вы почувствуете контакт с землей, расслабитесь и ощутите себя более живым. Отпадут старые эмоциональные слои, придет психологическое освобождение. Вы отпустите ум и позволите вашей душе бродить по закоулкам Вселенной, погружаясь в подсознание и находя ответы на глубинные вопросы», — рассказали организаторы концерта.

Радик Тюлюш — певец, композитор, заслуженный артист Республики Тыва. Виртуозно играет на множестве редких музыкальных инструментов, включая дошпулуур, игил, хомус, шор.

Концерт начнется в 19:30 по улице Октябрьской, 63. Стоимость билетов 1500-2000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей им. Коваленко анонсировал на 1 марта фортепианный концерт Виталия Сумарокова. 

Афиша Искусство Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь Масленицы. Где и когда?
В Краснодаре выступит золотой голос Тувы Радик Тюлюш. Музыкант играет на игиле
Японский сад Краснодара в мороз и снег. Делимся фотографиями локации
В Краснодарском крае будут снимать «Преступление и наказание» с Юрой Борисовым
Возобновляется чемпионат России по футболу. ФК «Краснодар» 1 марта проведет первый матч после перерыва
В Японском саду Краснодара в первые выходные весны пройдут мастер-классы по рисованию

Лента новостей

Реклама на сайте