В Краснодаре выступит золотой голос Тувы Радик Тюлюш. Музыкант играет на игиле

Пространство чая и искусства «АтмаСфера» анонсировало на 28 февраля концерт-медитацию Радика Тюлюша. Артиста называют золотым голосом Тувы.

«Вы почувствуете контакт с землей, расслабитесь и ощутите себя более живым. Отпадут старые эмоциональные слои, придет психологическое освобождение. Вы отпустите ум и позволите вашей душе бродить по закоулкам Вселенной, погружаясь в подсознание и находя ответы на глубинные вопросы», — рассказали организаторы концерта.

Радик Тюлюш — певец, композитор, заслуженный артист Республики Тыва. Виртуозно играет на множестве редких музыкальных инструментов, включая дошпулуур, игил, хомус, шор.

Концерт начнется в 19:30 по улице Октябрьской, 63. Стоимость билетов 1500-2000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.