В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь Масленицы. Где и когда?

В парке «Солнечный остров» 1 марта пройдет забег для всех желающих (12+)

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 1 марта забег в честь Масленицы. Он состоится в парке «Солнечный остров».

«На колонке мы включим звук баяна, так что у вас будет возможность спеть частушки и насладиться народными мелодиями. Если у вас есть свои частушки, не стесняйтесь подготовить их заранее — мы будем рады услышать ваши творения», — рассказали организаторы.

Участникам рекомендуют приходить на мероприятия в одежде желтых и красных цветов, а также приносить с собой масленичные угощения (блины, оладушки, бублики, сметану, сгущенку, джемы).

Сбор в 08:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.