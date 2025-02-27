В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь Масленицы. Где и когда?

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ткаченко
    © Фото Марии Ткаченко

В парке «Солнечный остров» 1 марта пройдет забег для всех желающих (12+)

Спортивный клуб «Пять верст» анонсировал на 1 марта забег в честь Масленицы. Он состоится в парке «Солнечный остров».

Участникам предлагают пробежать 5 км в любом удобном темпе. Также организаторы подготовили тематические активности.

Эксперты составили индекс стоимости блинов:

«На колонке мы включим звук баяна, так что у вас будет возможность спеть частушки и насладиться народными мелодиями. Если у вас есть свои частушки, не стесняйтесь подготовить их заранее — мы будем рады услышать ваши творения», — рассказали организаторы.

Участникам рекомендуют приходить на мероприятия в одежде желтых и красных цветов, а также приносить с собой масленичные угощения (блины, оладушки, бублики, сметану, сгущенку, джемы).

Сбор в 08:40 на центральной аллее парка. Участие в забеге бесплатное.

Как писали Юга.ру, жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на необычное празднование Масленицы.

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В Краснодаре состоится бесплатный забег в честь Масленицы. Где и когда?
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