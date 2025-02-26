В Ростове-на-Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла почти 50%. Что в Краснодаре?

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области

В Ростове-на-Дону заболеваемость достигла критической отметки — 48,9%. На прошлой неделе этот показатель составлял 38%.

25 февраля Роспотребнадзор Ростовской области сообщил , что в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил пороговые значения на 6,3%. Также есть тенденция к росту до 13,8 % во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.

Большинство случаев заболевания связано с вирусами негриппозной природы: риновирусами, сезонным коронавирусом, бокавирусами и респираторно-синцитиальным вирусом. Случаи заражения гриппом типа A и B в регионе не зафиксированы.

В Краснодарском крае также фиксируют рост заболеваемости. Но он не такой большой, как у соседей. С 17 по 23 февраля зарегистрировано 6 тыс. 164 случая, в том числе 2 тыс. 42 случая гриппа.

Что касаетя коронавируса, то на Кубани за прошлую неделю выявили 129 случаев. COVID-19 диагностировали у 88 женщин и 41 мужчины, в том числе у 25 детей.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается по всей России. В стране за последнюю неделю число пациентов увеличилось на 6,5%, а количество госпитализаций — на 30%.