В Ростове-на-Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла почти 50%. Что в Краснодаре?

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области

25 февраля Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил пороговые значения на 6,3%. Также есть тенденция к росту до 13,8 % во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет.

В Ростове-на-Дону заболеваемость достигла критической отметки — 48,9%. На прошлой неделе этот показатель составлял 38%.

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Большинство случаев заболевания связано с вирусами негриппозной природы: риновирусами, сезонным коронавирусом, бокавирусами и респираторно-синцитиальным вирусом. Случаи заражения гриппом типа A и B в регионе не зафиксированы.

В Краснодарском крае также фиксируют рост заболеваемости. Но он не такой большой, как у соседей. С 17 по 23 февраля зарегистрировано 6 тыс. 164 случая, в том числе 2 тыс. 42 случая гриппа.

Что касаетя коронавируса, то на Кубани за прошлую неделю выявили 129 случаев. COVID-19 диагностировали у 88 женщин и 41 мужчины, в том числе у 25 детей.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается по всей России. В стране за последнюю неделю число пациентов увеличилось на 6,5%, а количество госпитализаций — на 30%.

Как писали Юга.ру, новый вид коронавируса обнаружили у летучих мышей в Китае.

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В Ростове-на-Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла почти 50%. Что в Краснодаре?
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