В Краснодарском крае «вторичку» в среднем продают за 4,5 месяца. В Ростовской области в два раза быстрее

Краснодарский край вошел в топ-3 регионов, где дольше всего продают жилье на вторичном рынке

25 февраля портал «Домклик» опубликовал рейтинг российских регионов по скорости реализации квартиры на вторичном рынке. Лидером стала Ростовская область, где средний срок по итогам января составил 58 дней. Второе место занял Татарстан, где на продажу готового жилья уходит 79 дней. На третьей позиции расположилась Нижегородская область — 82 дня. Далее следуют Новосибирская (85 дней) и Самарская (87 дней) области.

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Средний общероссийский показатель составил 100 дней. В Москве и Московской области сроки экспозиции оказались чуть выше — 107 дней. Дольше всего продаются готовые квартиры в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).