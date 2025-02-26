Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы

Краснодарский край

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  • Читка проекта «Аврора читает» и Краснодарского Молодежного театра © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Читка проекта «Аврора читает» и Краснодарского Молодежного театра © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Актер Михаил Третьяков прочитает пьесу, название которой гости узнают только на месте (16+)

Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 5 марта новую встречу. Актер Михаил Третьяков прочитает современную пьесу, название которой не разглашается.

«Речь идет о ветхозаветном пророке, который испытывает тяжелый кризис. И который вынужден делать свой выбор. А выбор довольно непрост, если ты оказался в чреве кита», — так описывают сюжет организаторы.

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Проект «Аврора читает» создала кандидат филологических наук, литературовед и театральный критик Вера Сердечная. Участники проводят читки в театрах, библиотеках и кофейнях.

«Аврора читает» также организует читки совместно с актерами Молодежного театра. Проект называется «Хорошая пьеса».

Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский литературный клуб «Птицы» анонсировал на 15 марта поэтический нон-стоп. Участники 27 часов подряд будут читать произведения разных авторов.

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Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы
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