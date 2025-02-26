Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы

Актер Михаил Третьяков прочитает пьесу, название которой гости узнают только на месте (16+)

Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 5 марта новую встречу. Актер Михаил Третьяков прочитает современную пьесу, название которой не разглашается.

«Речь идет о ветхозаветном пророке, который испытывает тяжелый кризис. И который вынужден делать свой выбор. А выбор довольно непрост, если ты оказался в чреве кита», — так описывают сюжет организаторы.