Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы
Актер Михаил Третьяков прочитает пьесу, название которой гости узнают только на месте (16+)
Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 5 марта новую встречу. Актер Михаил Третьяков прочитает современную пьесу, название которой не разглашается.
«Речь идет о ветхозаветном пророке, который испытывает тяжелый кризис. И который вынужден делать свой выбор. А выбор довольно непрост, если ты оказался в чреве кита», — так описывают сюжет организаторы.
Проект «Аврора читает» создала кандидат филологических наук, литературовед и театральный критик Вера Сердечная. Участники проводят читки в театрах, библиотеках и кофейнях.
«Аврора читает» также организует читки совместно с актерами Молодежного театра. Проект называется «Хорошая пьеса».
Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.
Как писали Юга.ру, краснодарский литературный клуб «Птицы» анонсировал на 15 марта поэтический нон-стоп. Участники 27 часов подряд будут читать произведения разных авторов.