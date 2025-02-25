Самолет из Сочи в Батуми задержали на 2,5 суток. Какие еще рейсы переносят из-за непогоды

Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются уже третий день подряд

25 февраля аэропорт Сочи сообщил, что продолжает работать по «фактической погоде».

Это значит, что воздушная гавань обслуживает пассажиров и авиакомпании, однако при ухудшении метеоусловий самолеты задерживают или принимают в ближайших аэропортах. В пресс-службе объяснили, что задержки на вылет связаны не только со снегопадами и ветром:

«Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению времени наземного обслуживания, связанного с противообледенительной обработкой практически 100% вылетающих воздушных судов, а также несвоевременными прибытиями самолетов из-за погодных условий».