Самолет из Сочи в Батуми задержали на 2,5 суток. Какие еще рейсы переносят из-за непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются уже третий день подряд

25 февраля аэропорт Сочи сообщил, что продолжает работать по «фактической погоде».

Это значит, что воздушная гавань обслуживает пассажиров и авиакомпании, однако при ухудшении метеоусловий самолеты задерживают или принимают в ближайших аэропортах. В пресс-службе объяснили, что задержки на вылет связаны не только со снегопадами и ветром:

«Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению времени наземного обслуживания, связанного с противообледенительной обработкой практически 100% вылетающих воздушных судов, а также несвоевременными прибытиями самолетов из-за погодных условий».

Снег и гололедица:

25 февраля шесть самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. Они не смогли приземлиться в Сочи.

Задерживаются самолеты и на вылет. По данным онлайн-табло, самолет в Батуми должен был вылететь еще 23 февраля, однако его задержали до 20:30 25 февраля. Кроме того, задержаны рейсы в Новосибирск, Дубай, Тель-Авив, Ижевск, Тюмень. 

24 февраля были задержаны порядка 40 рейсов на вылет, опоздание составили от одного до 15,5 часов, пишет ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что рейс Сочи — Москва авиакомпании S7 больше трех часов простоял на взлетной полосе. Пассажиры пожаловались, что им не предоставили еду и воду, а также выключили свет.

Южная транспортная прокуратура организовала пункт приема пассажиров в аэропорту Сочи. Пожаловаться также можно по телефону: +7 (919) 899-87-33.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России.

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