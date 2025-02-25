Самолет из Сочи в Батуми задержали на 2,5 суток. Какие еще рейсы переносят из-за непогоды
Рейсы в аэропорту Сочи задерживаются уже третий день подряд
25 февраля аэропорт Сочи сообщил, что продолжает работать по «фактической погоде».
Это значит, что воздушная гавань обслуживает пассажиров и авиакомпании, однако при ухудшении метеоусловий самолеты задерживают или принимают в ближайших аэропортах. В пресс-службе объяснили, что задержки на вылет связаны не только со снегопадами и ветром:
«Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению времени наземного обслуживания, связанного с противообледенительной обработкой практически 100% вылетающих воздушных судов, а также несвоевременными прибытиями самолетов из-за погодных условий».
Снег и гололедица:
25 февраля шесть самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ. Они не смогли приземлиться в Сочи.
Задерживаются самолеты и на вылет. По данным онлайн-табло, самолет в Батуми должен был вылететь еще 23 февраля, однако его задержали до 20:30 25 февраля. Кроме того, задержаны рейсы в Новосибирск, Дубай, Тель-Авив, Ижевск, Тюмень.
24 февраля были задержаны порядка 40 рейсов на вылет, опоздание составили от одного до 15,5 часов, пишет ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что рейс Сочи — Москва авиакомпании S7 больше трех часов простоял на взлетной полосе. Пассажиры пожаловались, что им не предоставили еду и воду, а также выключили свет.
Южная транспортная прокуратура организовала пункт приема пассажиров в аэропорту Сочи. Пожаловаться также можно по телефону: +7 (919) 899-87-33.
Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России.