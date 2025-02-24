Краснодарский край и Ростовская область попали в топ регионов по количеству мужчин-инвесторов — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Краснодарский край и Ростовская область вошли в число регионов-лидеров по количеству инвесторов-мужчин в СберИнвестициях

Как сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка, в 2024 году мужчин, открывших брокерский счет в СберИнвестициях, стало на 60% больше, чем годом ранее.

Мужчины составляют 57% от числа всех инвесторов. Среди подростков, открывших брокерский счет в Сбере, этот показатель выше — 79%. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет. Чаще всего брокерский счет открывают в 34 года.

За прошлый год мужчины совершили на 15% больше сделок, чем годом ранее. Средний объём активов в их портфелях увеличился на 16%. Это значит, что мужчины все чаще выбирают вложения в фондовый рынок для преумножения своего капитала.

В банке отмечают, что итоговый результат зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее большинство мужчин придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. Так, по объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%.

Несмотря на рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, акции обошли их в 1,5 раза. В портфелях мужчин-инвесторов в СберИнвестициях по объему лидируют акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза, Норникеля, Татнефти, Роснефти, Северстали, НОВАТЭКа и Транснефти.

Недвижимость как инвестиция:

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в топ регионов по числу мужчин-инвесторов вошли Ростовская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. При этом наибольшая доля мужчин среди инвесторов в Чечне, Крыму, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.

Как писали Юга.ру, краснодарский блогер рассчитал, сколько Галицкий потратил на новогоднюю иллюминацию на Красной.

Банки Деньги Инвестиции Сбербанк Финансы Экономика

Новости

Закрытые аэропорты Краснодарского края и всего юга «срочно готовятся к открытию» — соцсети
Ярмарка, театр огня, диджеи и блинчики. Как отметят Масленицу в Краснодаре
Фильм про Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли возглавил кинопрокат в Краснодарском крае. Что еще смотрят на Кубани?
В Краснодарском крае синоптики зафиксировали мороз -25,4 °С. Где холоднее всего?
В Краснодаре 24 февраля сотни домов останутся без электричества. Где именно не будет света?
Мир пейзажной эстетики. В Краснодаре пройдет выставка «Письма зимнему солнцу»

Лента новостей

Реклама на сайте