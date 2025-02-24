Краснодарский край и Ростовская область попали в топ регионов по количеству мужчин-инвесторов — аналитики

Как сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка, в 2024 году мужчин, открывших брокерский счет в СберИнвестициях, стало на 60% больше, чем годом ранее.

Мужчины составляют 57% от числа всех инвесторов. Среди подростков, открывших брокерский счет в Сбере, этот показатель выше — 79%. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет. Чаще всего брокерский счет открывают в 34 года.

За прошлый год мужчины совершили на 15% больше сделок, чем годом ранее. Средний объём активов в их портфелях увеличился на 16%. Это значит, что мужчины все чаще выбирают вложения в фондовый рынок для преумножения своего капитала.

В банке отмечают, что итоговый результат зависит от выбранной стратегии, горизонта инвестирования и отношения к риску, а не от пола инвестора. Тем не менее большинство мужчин придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. Так, по объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%.

Несмотря на рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, акции обошли их в 1,5 раза. В портфелях мужчин-инвесторов в СберИнвестициях по объему лидируют акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза, Норникеля, Татнефти, Роснефти, Северстали, НОВАТЭКа и Транснефти.