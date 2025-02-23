Новый вид коронавируса обнаружили у летучих мышей в Китае

21 февраля Роспотребнадзор России сообщил , что группа китайских ученых обнаружила у нетопырей (летучих мышей) новую линию коронавируса HKU5. Есть потенциальный риск передачи от животных к человеку.

«В настоящее время риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — отметили в санитарном ведомстве.