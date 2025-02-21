В Дербенте весной откроют музей археологии

В экспозиции будет больше 500 артефактов, связанных с историей древнего города

В экспозицию войдут больше 500 артефактов, которые охватывают период с раннего бронзового века до XIII века. Их обнаружили в ходе раскопок Дербентской археологической экспедиции, которые проводят с 1971 года.

20 февраля ТАСС сообщило, что в дагестанском Дербенте на территории цитадели Нарын-Кала в апреле откроется музей археологии.

Посетители смогут увидеть керамику, изделия из металла, кости, стекла и камня. Все они расскажут о развитии ремесел и быте жителей Дербента в разные эпохи.

Кроме того, в Дагестане есть Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Его территория вместе с охранными зонами составляет 2 тыс. га. На ней сосредоточено больше 250 памятников.

Дербент — самый древний город в России. Расположен в 125 км к юго-востоку от Махачкалы, на берегу Каспийского моря, в отрогах Большого Кавказа. Первые поселения возникли в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до н. э.