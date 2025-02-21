Карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 февральского рейтинга лучших кредиток для снятия наличных

Портал Выберу.ру обновил рейтинг лучших российских кредиток для снятия наличных. В топ-10 вошла карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.