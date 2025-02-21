Карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных
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Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 февральского рейтинга лучших кредиток для снятия наличных
Портал Выберу.ру обновил рейтинг лучших российских кредиток для снятия наличных. В топ-10 вошла карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб.
При ранжировании кредитных продуктов аналитики учитывали:
- условия снятия наличных с кредитной карты и лимит суммы без комиссии;
- длительность льготного периода;
- возможность снимать наличные в льготный период и периодичность бесплатного снятия;
- диапазон ставок кредитования;
- размер полной стоимости и лимит кредита;
- величина кешбэка;
- стоимость выпуска и годового обслуживания карты, а также возможность оформить ее онлайн.
Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
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