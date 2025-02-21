Карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 февральского рейтинга лучших кредиток для снятия наличных

Портал Выберу.ру обновил рейтинг лучших российских кредиток для снятия наличных. В топ-10 вошла карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб.

При ранжировании кредитных продуктов аналитики учитывали:

  • условия снятия наличных с кредитной карты и лимит суммы без комиссии;
  • длительность льготного периода;
  • возможность снимать наличные в льготный период и периодичность бесплатного снятия;
  • диапазон ставок кредитования;
  • размер полной стоимости и лимит кредита;
  • величина кешбэка;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания карты, а также возможность оформить ее онлайн.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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