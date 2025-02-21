Краснодарский лейбл Dub Raw устраивает вечеринку в честь 14-летия. Какой лайнап и где она пройдет?

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

На вечеринке 22 февраля выступят диджеи из Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга (18+)

Dub Raw анонсировали на 22 февраля вечеринку в честь дня рождения лейбла. Музыкальному сообществу исполнилось 14 лет.

Вечер объединит все три направления традиционных вечеринок Dub Raw. За пульт, кроме постоянных резидентов, встанут представители ростовского регги & даб авангарда Digiman Selector & Laezee (Reggae Fire), амбассадоры петербурского промо Reggae.Media — Tippa Mult & LogDog и ярославского Dub Startup — Simon C.

«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:

Под флагом «Хип-Хоп Одиссеи» микрофон возьмут ТОЩИ ТАК-ТО, BLK и ВРСПЛ, а за вертушками окажутся Dj Illz & General Sky.

«В рамках празднования 14-летия мы объединили все наши фирменные вечеринки «Специальный Селектор», «Хроники Риддима» и «Хип-Хоп Одиссея», чтобы подсветить основные грани нашего стиля и устроить настоящий праздник музыки», — добавили организаторы.

Dub Raw — команда музыкантов, лейбл и сообщество единомышленников из Краснодара, известное как проводник в саундсистемную культуру. Объединение действует с 2011 года, его сооснователи и постоянные участники — Антон Ардаков Jahsteez, Максим Atom Dubs, Андраник Scotcha, Леонид Coubo и Филипп Feela Rankin. Сегодня Dub Raw известно далеко за пределами России.

Саундсистемная музыка включает микс жанров: хип-хоп, регги, драм-энд-бейс, техно и другие. У комьюнити есть своя идеология. В приоритете взаимоуважение, культура, свобода, позитивный настрой, открытость и равенство. 

«Дабро — это чувствующие люди, которые верят и творят. Дабро собирает нас вместе и не дает зачерстветь и потерять веру. Благодаря вибрациям музыки и сердец мы открываем себя заново. Мир светлее, когда мы рядом», — говорится в посте сообщества. 

Вечеринка пройдет 22 февраля с 20:00 в пространстве «Пустое место» по улице Зиповской, 5к, 33. Подробности о билетах уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 марта пройдет фестиваль панк-рок музыки «Доброfest» в помощь приюту «Краснодог».

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Краснодарский лейбл Dub Raw устраивает вечеринку в честь 14-летия. Какой лайнап и где она пройдет?
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