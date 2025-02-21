В Краснодаре начали ремонтировать старинную школу, где раньше была женская гимназия

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края»

Объект культурного наследия регионального значения находится на углу улиц Красноармейской и Советской

20 февраля администрация Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице приступили к реставрации исторического здания школы в центре города. Учебное заведение находится на углу улиц Красноармейской и Советской.

Сейчас там идет ремонт подвалов, первого этажа, стропильной и водосточной системы. Специалисты также поменяют покрытие кровли и восстановят исторические дверные проемы и лестницы. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения.

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В 1915 году в здании размещалась женская гимназия Любови Зажаевой, с конца 1920-х годов — педагогический техникум и мужская гимназия, после — средняя школа №8 имени Игнатова. В годы Великой Отечественной войны строение сильно пострадало, его восстановили в 1947 году.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара по улице Мира, 61 открылся музей, посвященный купцу и меценату Лю Трахову.

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