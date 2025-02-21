В Краснодаре начали ремонтировать старинную школу, где раньше была женская гимназия

Объект культурного наследия регионального значения находится на углу улиц Красноармейской и Советской

20 февраля администрация Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице приступили к реставрации исторического здания школы в центре города. Учебное заведение находится на углу улиц Красноармейской и Советской.

Сейчас там идет ремонт подвалов, первого этажа, стропильной и водосточной системы. Специалисты также поменяют покрытие кровли и восстановят исторические дверные проемы и лестницы. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения.