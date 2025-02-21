В Краснодаре покажут и обсудят израильский мультфильм о войне и ее последствиях

В Краснодаре 22 февраля покажут анимационный фильм, основанный на реальных событиях (18+)

В основе ленты лежит история ветерана Ливанской войны 1982 года. Главный герой Фольман потерял память и пытается восстановить свои воспоминания о резне в лагерях для беженцев Сабра и Шатила.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 22 февраля показ анимационного фильма «Вальс с Баширом».

«Вальс с Баширом» снял израильский режиссер Ари Фольман. Он же выступил автором сценария. Это первая мультипликация в истории мирового кинематографа, номинировавшаяся на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и выигравшая «Золотой глобус» в этой же категории.

Кроме того, лента выдвигалась на получение «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

«Анимация поднимает темы вины, травмы и памяти, заставляя задуматься о природе войны и человеческом сознании», — рассказал исследователь анимации, автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.