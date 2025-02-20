Кредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов наличными в феврале 2025 года
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Продукт банка Уралсиб занял второе место рейтинга лучших кредитов наличными в феврале 2025 года
В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные кредиты наличными 50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 января 2025 года). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.
При ранжировании кредитов эксперты учитывали:
- размеры процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
- сумму кредита и срок кредитования;
- стоимость личного страхования, если оно необходимо для понижения ставки;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- наличие опции для понижения ставки;
- возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.
Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.
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