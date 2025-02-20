Кредит Уралсиба вошел в тройку лучших займов наличными в феврале 2025 года

Продукт банка Уралсиб занял второе место рейтинга лучших кредитов наличными в феврале 2025 года

В рейтинге портала Выберу.ру сравнили самые выгодные кредиты наличными 50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 января 2025 года). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.

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При ранжировании кредитов эксперты учитывали: размеры процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;

сумму кредита и срок кредитования;

стоимость личного страхования, если оно необходимо для понижения ставки;

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

наличие опции для понижения ставки;

возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.

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