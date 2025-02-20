В горах Сочи пополнили кормушки для диких животных

Зимой на курорте «Роза Хутор» устанавливают кормушки с кукурузой и солью. Это помогает оленям, косулям и сернам пережить холодное время года, когда добыть пищу становится сложно.

Копытные могут найти полезные лакомства в специальных подкормочных станциях. Их установили на различных высотах — там, где олени, косули и серны встречаются чаще всего. Места определили специалисты Сочинского национального парка. В первую очередь наполняют три кормушки на отметках от 540 до 1150 метров над уровнем моря.