В горах Сочи пополнили кормушки для диких животных

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Краснодарский край

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  • Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В холода экослужба курорта «Роза Хутор» подкармливает кукурузой и солью горных обитателей: оленей, косуль, серн и диких кабанов

Зимой на курорте «Роза Хутор» устанавливают кормушки с кукурузой и солью. Это помогает оленям, косулям и сернам пережить холодное время года, когда добыть пищу становится сложно.

Копытные могут найти полезные лакомства в специальных подкормочных станциях. Их установили на различных высотах — там, где олени, косули и серны встречаются чаще всего. Места определили специалисты Сочинского национального парка. В первую очередь наполняют три кормушки на отметках от 540 до 1150 метров над уровнем моря.

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Зима — пожалуй, самое сложное время для животных, в холода они нуждаются в поддержке. Сегодня высота снежного покрова на отметках выше 1600 метров над уровнем моря превышает 190 сантиметров. Снегопады заставляют копытных, обитающих в среднегорье, спускаться в долину реки Мзымта в поисках пропитания. Для поддержки братьев наших меньших на территории «Роза Хутор» есть подкормочные станции. В разные годы их наполняли пшеном, овсом, сеном, но многолетняя практика показала, что олени, косули, серны и дикие кабаны предпочитают кукурузу. Полакомиться к кормушкам зимой приходят не только копытные, но и еноты и шакалы», — отметил руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

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Всего на курорте разместили 10 подкормочных станций. Для наполнения каждой требуется до 12 кг кукурузы, а также специальная соль, обогащенная минералами и препаратами против паразитов. Соль помогает животным восполнить дефицит минеральных веществ, необходимых для лактации и роста рогов. Запасы корма пополняют по мере необходимости.

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