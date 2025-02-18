ФНС назвала оптимальный срок подачи заявлений на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФНС России объяснила, в какой срок оптимально подавать заявление на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году

В I квартале 2025 года ФНС проведет массовый расчет имущественных налогов организаций за 2024 год: транспортного, земельного и налога на имущество (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости).

Инспекция ФНС России №1 по Краснодару сообщила, что заявление на льготы нужно подать после окончания налогового периода, оптимально — до 1 марта 2025 года (чтобы избежать задержек).

Право на льготы по имущественным налогам имеют:

  • религиозные организации;
  • общероссийские общественные организации инвалидов;
  • учреждения уголовно-исполнительной системы;
  • администрации муниципальных образований, если это предусмотрено местными законами.

Полный список дополнительных (не отраженных в Налоговом кодексе) льгот для организаций Краснодарского края опубликован на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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Заявление на получение льготы можно подать любым из способов:

  • в налоговой (лично или по почте);
  • в МФЦ;
  • по ТКС (с помощью системы электронного документооборота).

Форма заявления на льготу по транспортному и (или) земельному налогам утверждена Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, по налогу на имущество организаций — Приказом ФНС России от 9.07.2021 № ЕД-7-21/646@.

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