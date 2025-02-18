ФНС назвала оптимальный срок подачи заявлений на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году
ФНС России объяснила, в какой срок оптимально подавать заявление на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году
В I квартале 2025 года ФНС проведет массовый расчет имущественных налогов организаций за 2024 год: транспортного, земельного и налога на имущество (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости).
Инспекция ФНС России №1 по Краснодару сообщила, что заявление на льготы нужно подать после окончания налогового периода, оптимально — до 1 марта 2025 года (чтобы избежать задержек).
Право на льготы по имущественным налогам имеют:
- религиозные организации;
- общероссийские общественные организации инвалидов;
- учреждения уголовно-исполнительной системы;
- администрации муниципальных образований, если это предусмотрено местными законами.
Полный список дополнительных (не отраженных в Налоговом кодексе) льгот для организаций Краснодарского края опубликован на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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Заявление на получение льготы можно подать любым из способов:
- в налоговой (лично или по почте);
- в МФЦ;
- по ТКС (с помощью системы электронного документооборота).
Форма заявления на льготу по транспортному и (или) земельному налогам утверждена Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, по налогу на имущество организаций — Приказом ФНС России от 9.07.2021 № ЕД-7-21/646@.
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