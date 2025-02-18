ФНС назвала оптимальный срок подачи заявлений на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году

ФНС России объяснила, в какой срок оптимально подавать заявление на льготы по имущественным налогам организаций в 2025 году

В I квартале 2025 года ФНС проведет массовый расчет имущественных налогов организаций за 2024 год: транспортного, земельного и налога на имущество (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости).

Инспекция ФНС России №1 по Краснодару сообщила, что заявление на льготы нужно подать после окончания налогового периода, оптимально — до 1 марта 2025 года (чтобы избежать задержек).