Халяльный кредит: Сбер запустил исламскую ипотеку для жителей Северного Кавказа

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Алёны Нурмагомедовой, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
    © Фото Алёны Нурмагомедовой, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

Жители всех регионов Северного Кавказа могут воспользоваться исламской ипотекой от Сбера

С 1 сентября 2023-го в четырех регионах России — Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне проходит эксперимент по исламскому банкингу: кредитные организации адаптируют свои продукты под шариатские стандарты. Так, по данным РБК, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждает фетва — специальный сертификат, выданный Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.

Сбербанк и сервис недвижимости Домклик повысили доступность «Ипотеки Мурaбаха» — теперь ей могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее банк предлагал исламскую ипотеку в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Схема финансирования при исламской ипотеке соответствует стандартам шариата: стоимость недвижимости в договоре купли-продажи указывают с учетом наценки, сопоставимой с размером платежа по стандартной ипотеке, а деньги предоставляют в рассрочку без уплаты процентов.

В «Ипотеку Мурабаха» можно взять от 300 тыс. до 100 млн рублей на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20%. Недвижимость на первичном рынке можно приобрести только у аккредитованных в Сбере застройщиков, использующих эскроу-счета.

Халяльные инвестиции и комната для молитв:

Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитывают после подачи заявки.

Никаб раздора:

«Северный Кавказ — один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнёрского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. «Ипотека Мурабаха» — важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает её привлекательной для широкого круга наших клиентов», — старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. 

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Адыгея Банки Деньги Ипотека Ислам Кредитование Религия Сбербанк Финансы Экономика

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