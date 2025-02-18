Халяльный кредит: Сбер запустил исламскую ипотеку для жителей Северного Кавказа

Жители всех регионов Северного Кавказа могут воспользоваться исламской ипотекой от Сбера

С 1 сентября 2023-го в четырех регионах России — Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне проходит эксперимент по исламскому банкингу: кредитные организации адаптируют свои продукты под шариатские стандарты . Так, по данным РБК , исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса. Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждает фетва — специальный сертификат, выданный Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.

Сбербанк и сервис недвижимости Домклик повысили доступность «Ипотеки Мурaбаха» — теперь ей могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее банк предлагал исламскую ипотеку в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Схема финансирования при исламской ипотеке соответствует стандартам шариата: стоимость недвижимости в договоре купли-продажи указывают с учетом наценки, сопоставимой с размером платежа по стандартной ипотеке, а деньги предоставляют в рассрочку без уплаты процентов.