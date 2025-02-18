Халяльный кредит: Сбер запустил исламскую ипотеку для жителей Северного Кавказа
Жители всех регионов Северного Кавказа могут воспользоваться исламской ипотекой от Сбера
С 1 сентября 2023-го в четырех регионах России — Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне проходит эксперимент по исламскому банкингу: кредитные организации адаптируют свои продукты под шариатские стандарты. Так, по данным РБК, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.
Халяльные финансовые продукты в Сбере соответствуют стандартам исламского финансирования, что подтверждает фетва — специальный сертификат, выданный Шариатским консультационным советом. Пользоваться такими продуктами можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.
Сбербанк и сервис недвижимости Домклик повысили доступность «Ипотеки Мурaбаха» — теперь ей могут воспользоваться жители всех регионов Северного Кавказа. Ранее банк предлагал исламскую ипотеку в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.
Схема финансирования при исламской ипотеке соответствует стандартам шариата: стоимость недвижимости в договоре купли-продажи указывают с учетом наценки, сопоставимой с размером платежа по стандартной ипотеке, а деньги предоставляют в рассрочку без уплаты процентов.
В «Ипотеку Мурабаха» можно взять от 300 тыс. до 100 млн рублей на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20%. Недвижимость на первичном рынке можно приобрести только у аккредитованных в Сбере застройщиков, использующих эскроу-счета.
Халяльные инвестиции и комната для молитв:
Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитывают после подачи заявки.
«Северный Кавказ — один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнёрского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. «Ипотека Мурабаха» — важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает её привлекательной для широкого круга наших клиентов», — старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.