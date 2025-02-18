Уралсиб ввел новый срок размещения вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»
Банк Уралсиб расширил возможности вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»
Теперь клиенты Уралсиба могут разместить деньги на вкладах «Доход» и «Почетный пенсионер» на 271 день (9 месяцев).
Проценты по вкладу «Доход» в рублях варьируются от 19,30 до 21,90% годовых с учетом капитализации (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 181, 271, 367, 541, 732 или 1100 дней.
Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — 19,61–21,90% годовых (в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока). На вклад можно положить от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно на 91, 181, 271, 367, 541 или 732 дня. Вклад может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер» или другую карту или счет в Уралсибе.
До 31 июля 2025 года действует акция «Признательность пенсионерам»: банк дарит клиентам по 3000 рублей за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба.
Для получения денежного бонуса нужно:
- подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)
- с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года включительно получить первую пенсию на карту;
- совершить одну покупку по карте от 5000 рублей включительно.
Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
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