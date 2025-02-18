Уралсиб ввел новый срок размещения вкладов «Доход» и «Почетный пенсионер»

Теперь клиенты Уралсиба могут разместить деньги на вкладах «Доход» и «Почетный пенсионер» на 271 день (9 месяцев).

Проценты по вкладу «Доход» в рублях варьируются от 19,30 до 21,90% годовых с учетом капитализации (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 181, 271, 367, 541, 732 или 1100 дней.