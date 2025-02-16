Из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби. Билет туда-обратно стоит больше 100 тыс. рублей

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Albert22278, pixabay.com
    © Фото Albert22278, pixabay.com

В конце мая появятся прямые рейсы из Сочи в столицу Объединенных Арабских Эмиратов

14 февраля аэропорт Сочи объявил о запуске прямых рейсов в Абу-Даби. Первый рейс запланирован на 29 мая. Перевозчиков является авикомпания Etihad Airways, из Сочи в ОАЭ также летает Flydubai. 

Самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Сочи в 14:10, а из Абу-Даби 9:00 по местному времени. Время в пути — порядка 4 часов.

Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Кувейт:

Юга.ру нашли на сайте Etihad Airways билеты на эти рейсы. Из Сочи они стоят 580 евро, по текущему курсу это 55 тыс. рублей. В обе стороны стоимость от 107,3 тыс. рублей.

Пассажиры будут летать на самолете Airbus A320, в котором 150 мест в «экономе» и 8 кресел в бизнес-классе. 

Как писали Юга.ру, в аэропорту Минвод могут появиться прямые рейсы в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.

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Из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби. Билет туда-обратно стоит больше 100 тыс. рублей
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