Из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби. Билет туда-обратно стоит больше 100 тыс. рублей

14 февраля аэропорт Сочи объявил о запуске прямых рейсов в Абу-Даби. Первый рейс запланирован на 29 мая. Перевозчиков является авикомпания Etihad Airways, из Сочи в ОАЭ также летает Flydubai.

Самолеты будут летать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Сочи в 14:10, а из Абу-Даби 9:00 по местному времени. Время в пути — порядка 4 часов.