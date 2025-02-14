Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб назвали самые востребованные категории кешбэка по бизнес-картам в 2024 году

Бизнес-карту для оплаты расходов используют более 70% клиентов Уралсиба — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Около 60% из них считают полезным кэшбэк в категории «АЗС», 50% выбрали «Железнодорожные и авиабилеты», 45% голосуют за кешбэк в категориях общепита, оплачивая бизнес-картой обеды для сотрудников и корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.

Кэшбэк 7% по бизнес-картам ним действует на самые популярные категории: «АЗС», «Кафе, рестораны, фастфуд», «Ж/д и авиабилеты», «Транспорт и прокат авто», «услуги для бизнеса» и «офисная мебель». На прочие покупки по таким картам кэшбэк составляет 0,5%.

Для получения кэшбэка нужно тратить от 30 тысяч рублей в месяц. По премиальным картам кэшбэк действует бессрочно, по стандартным — три месяца со дня открытия.