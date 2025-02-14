Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
Бизнес-клиенты Банка Уралсиб назвали самые востребованные категории кешбэка по бизнес-картам в 2024 году
Бизнес-карту для оплаты расходов используют более 70% клиентов Уралсиба — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Около 60% из них считают полезным кэшбэк в категории «АЗС», 50% выбрали «Железнодорожные и авиабилеты», 45% голосуют за кешбэк в категориях общепита, оплачивая бизнес-картой обеды для сотрудников и корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.
Кэшбэк 7% по бизнес-картам ним действует на самые популярные категории: «АЗС», «Кафе, рестораны, фастфуд», «Ж/д и авиабилеты», «Транспорт и прокат авто», «услуги для бизнеса» и «офисная мебель». На прочие покупки по таким картам кэшбэк составляет 0,5%.
Для получения кэшбэка нужно тратить от 30 тысяч рублей в месяц. По премиальным картам кэшбэк действует бессрочно, по стандартным — три месяца со дня открытия.
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Заявку на бизнес-карту можно оформить в онлайн-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн» или офисах банка. Новую карту выдают при открытии расчетного счета или в любое удобное время. Бизнес-карта позволяет совершать операции без посещения банка: пополнить счет можно в 23 тысячах банкоматов Уралсиба и банков-партнеров, а снять наличные — в банкоматах любых банков. Онлайн-переводы с карты работают круглосуточно.
Уралсиб активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей и, по данным «Эксперт РА», входит в топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года.
Подробности о продуктах Уралсиба для бизнеса можно узнать по телефону 8-800-700-77-16, в чате интернет-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.
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