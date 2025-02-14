В аптеках Краснодарского края выросли продажи успокоительных препаратов
По итогам 2024 года на Кубани на 4% выросли продажи безрецептурных психотропов
13 февраля портал «Ведомости Юг» сообщил, что в Краснодарском крае в 2024 году аптеки реализовали 4,3 млн безрецептурных успокоительных препаратов. Это на 4% (или порядка 200 тыс. упаковок) больше, чем годом ранее.
Их общая стоимость превысила 755 млн рублей. Это почти на 150 млн рублей (или на 24%) больше, чем в 2023-м.
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В упаковках 34,9% продаж успокоительных пришлось на карвалол. Далее идут валериана (24,2%), пион (7,1%), валосердин (6,6%) и афобазол (4,8%). Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group.
В денежном выражении в топе афобазол (17,4%), корвалол (14%), мелатонин (11,5%), ново-пассит (8,5%) и валериана (8,2%).
Как писали Юга.ру, на 43% больше стали тратить на антидепрессанты жители Краснодарского края.