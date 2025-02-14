В аптеках Краснодарского края выросли продажи успокоительных препаратов

По итогам 2024 года на Кубани на 4% выросли продажи безрецептурных психотропов

13 февраля портал «Ведомости Юг» сообщил, что в Краснодарском крае в 2024 году аптеки реализовали 4,3 млн безрецептурных успокоительных препаратов. Это на 4% (или порядка 200 тыс. упаковок) больше, чем годом ранее.

Их общая стоимость превысила 755 млн рублей. Это почти на 150 млн рублей (или на 24%) больше, чем в 2023-м.