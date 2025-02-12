В Краснодарском крае сильно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю выявили почти 4,5 тыс. случаев

Краснодарский край

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  • © Фото Polina Tankilevitch с сайта pexels.com
    © Фото Polina Tankilevitch с сайта pexels.com

В Краснодаре, Армавире и Успенском районе превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Что это значит?

11 февраля управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что за прошедшую неделю на Кубани зарегистрировали 4441 случай заболевания ОРВИ и 967 случаев гриппа. Превышение эпидемического порога фиксируют в Краснодаре, Армавире и Успенском районе.

При этом очагов групповой заболеваемости гриппом не зарегистрировано.

Эпидемический порог — предельная отметка, которую нельзя превышать. Если количество заболевших превышает эпидемический порог, это означает начало эпидемии. 

Рост заболеваемости вирусными инфекциями отмечается с конца января. 4 февраля было зарегистрировано 3485 случаев ОРВИ и 599 случаев гриппа, 28 января — 2902 случая ОРВИ и 328 случаев гриппа, 21 января — 2653 случая ОРВИ 326 случаев гриппа.

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Что касается коронавируса, то в Краснодарском крае 3 по 9 февраля COVID-19 диагностировали у 137 человек, из них 41 госпитализировали. Как сообщает оперштаб региона, среди заболевших 85 женщин и 52 мужчины, в их числе 23 ребенка.

Самому младшему пациенту 25 дней, самому старшему — 87 лет. Выздоровели за неделю 106 пациентов. Больше всего инфицированных в Краснодаре — порядка 60 человек.

Как писали Юга.ру, на 43% больше стали тратить на антидепрессанты жители Краснодарского края.

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В Краснодарском крае сильно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю выявили почти 4,5 тыс. случаев
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