Синоптик показал, где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы. Причиной стал антициклон-гигант

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

Синоптики сообщили, что север и юг Европейской части России поменялись погодой

Ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал метеокарту с минимальными зафиксированными значениями в Крыму, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Так, утром 11 февраля до -9,3 °С опускалась температура воздуха в станице Староминской, в Ейске было до -6,6 °С, в Краснодаре — до -6,4 °С. На побережье Черного моря гораздо теплее. В Анапе -1,2 °С, в Сочи 0 °С, в Туапсе — 1,2 °С.

Ночные морозы и сильный ветер:

На побережье Азовского моря формируется лед. Там столбики термометров опустились до -5 °С.

В Ростове-на-Дону температура воздуха опустилась до -10,6 °С, в Ставрополе — до -9,8 °С.

Причиной сильного похолодания стал антициклон-гигант, который сейчас проходит от Казахстана до стран Балтийского моря. По словам специалистов, из-за этого север и юг Европейской части России поменялись погодой.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»

Как писали Юга.ру, тысячи жителей Новороссийска остались без электричества из-за норд-оста с порывами до 35 м/с.

Анапа Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи

Новости

Чиновникам Краснодарского края дают взятки в среднем по 460 тыс. рублей — прокуратура
В Краснодаре улицу Московскую снова закрыли для трамваев. Сколько продлится ремонт очередного провала, неизвестно
«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками». В России хотят запретить необычные имена для детей
В центре Краснодара без отопления остались 22 дома и детская больница
Синоптик показал, где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы. Причиной стал антициклон-гигант
В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы. Где нельзя будет проехать?

Лента новостей

«Все держится на энтузиазме работников»
Вчера, 15:45
«Все держится на энтузиазме работников»
Монолог бывшего фельдшера скорой помощи в Краснодаре
Последние новости о том, ходят ли трамваи и как идет ремонт дороги и коллектора
Сегодня, 14:45
Последние новости о том, ходят ли трамваи и как идет ремонт дороги и коллектора
В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы
Сегодня, 10:37
В центре Краснодара 12 февраля перекроют две улицы
Где нельзя будет проехать?

Реклама на сайте