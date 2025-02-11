Синоптик показал, где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы. Причиной стал антициклон-гигант

Синоптики сообщили, что север и юг Европейской части России поменялись погодой

Ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал метеокарту с минимальными зафиксированными значениями в Крыму, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Так, утром 11 февраля до -9,3 °С опускалась температура воздуха в станице Староминской, в Ейске было до -6,6 °С, в Краснодаре — до -6,4 °С. На побережье Черного моря гораздо теплее. В Анапе -1,2 °С, в Сочи 0 °С, в Туапсе — 1,2 °С.

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На побережье Азовского моря формируется лед. Там столбики термометров опустились до -5 °С. В Ростове-на-Дону температура воздуха опустилась до -10,6 °С, в Ставрополе — до -9,8 °С. Причиной сильного похолодания стал антициклон-гигант, который сейчас проходит от Казахстана до стран Балтийского моря. По словам специалистов, из-за этого север и юг Европейской части России поменялись погодой.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»