С начала 2024 года жители Краснодарского края 450 раз жаловались на шум

Жители Краснодара, Новороссийска и Сочи в 2024 году чаще всего жаловались на превышение уровня шума

9 августа замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Ваниева сообщила «Ъ-Кубань», что за первое полугодие 2024 года в ведомство поступило 450 жалоб жителей на шум. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось на 48%. В 2023 году их было 216.

По словам Ваниевой, чаще всего на шум жалуются в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В основном это жители первых этажей домов, которым мешают звуки вентиляций и холодильников предприятий сферы обслуживания, громкая музыка, промышленные кондиционеры, вибрации отопления, лифтов и деятельность организаций по уходу и присмотру за детьми.



Также в некоторых районах Краснодара люди жалуются на шум от строек.