С начала 2024 года жители Краснодарского края 450 раз жаловались на шум

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя karlyukav с сайта freepik.com
    © Фото пользователя karlyukav с сайта freepik.com

Жители Краснодара, Новороссийска и Сочи в 2024 году чаще всего жаловались на превышение уровня шума

9 августа замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Ваниева сообщила «Ъ-Кубань», что за первое полугодие 2024 года в ведомство поступило 450 жалоб жителей на шум. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось на 48%. В 2023 году их было 216.

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По словам Ваниевой, чаще всего на шум жалуются в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. В основном это жители первых этажей домов, которым мешают звуки вентиляций и холодильников предприятий сферы обслуживания, громкая музыка, промышленные кондиционеры, вибрации отопления, лифтов и деятельность организаций по уходу и присмотру за детьми.

Также в некоторых районах Краснодара люди жалуются на шум от строек.

Напомним, что в июле 2024 года жители спального района Краснодара пожаловались на семью цыган, которая поселилась на лужайке во дворе.

Город Краснодар Новороссийск общество Роспотребнадзор Сочи

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