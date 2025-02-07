Одиночество и отдалившиеся дети: жители Ростовской области старше 45 лет стали чаще обращаться к психологам — аналитики

Аналитики выявили рост спроса на консультации психологов среди жителей Ростовской области старше 45 лет

По данным медицинской компании «СберЗдоровье», в Ростовской области вырос спрос на услуги психологов. В 2024 году количество записей на очные- и онлайн-консультации увеличилось на 42,6% по сравнению с 2023-м. Женщины записываются к специалистам чаще мужчин — 71,5% против 28,5%. Около 30% пациентов старше 45 лет.

По словам психолога медицинской компании «СберЗдоровья» Дарьи Якубы, многих людей с годами начинают интересовать одни и те же вопросы, связанные с изменениями в жизни в этот период. Врач дала пенсионерам несколько советов.

По словам эксперта, людей старшего возраста может волновать, например, ощущение одиночества. Для того, чтобы попробовать с этим справиться, прежде всего нужно понять, что именно вкладывает конкретный человек в понятие одиночества. Некоторые люди могут чувствовать себя изолированно даже в кругу людей. В таком случае особенно важно найти то, что наполнит жизнь положительными эмоциями. Это может быть хобби, чтение книг, расширение круга общения.

Психолог также отмечает, что некоторые люди старшего возраста сталкиваются с тем, что дети и внуки перестают обращаться к ним за советом. В таком случае следует брать инициативу на себя и больше интересоваться близкими: спрашивать о том, что их волнует и увлекает. Иногда дети могут забывать позвонить родителям из-за большого количества повседневных дел, поэтому лучше не оставаться наедине со своими переживаниями в ожидании звонка, а позвонить самостоятельно.

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Дарья Якуба советует в любом периоде жизни не пренебрегать заботой о себе: делать вещи, которые приносят радость, успокаивают и помогают поддерживать здоровье. Этот пункт в жизни играет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Другое заметное изменение, которое происходит в жизни с выходом на пенсию, — это появление большого количества свободного времени. Его как раз и можно посвятить себе, своим увлечениям или путешествиям. Причём, утверждает эксперт, не обязательно ехать далеко: можно начать c прогулки в парке в соседнем районе.

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