На горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» открыли раннее катание

С 7 февраля горнолыжные трассы и подъемники курорта «Роза Хутор» будут открывать с 7:30

На курорте «Роза Хутор» запустили ранее катание. Ежедневно с 7:30 для лыжников и сноубордистов будут открывать 15 из 52 трасс (в зависимости от погодных условий) на высоте 1350 метров над уровнем моря:

«Б-52» ниже 1350,

«Плато»,

«Шале»,

«Нагано»,

«Ванкувер»,

«Шамони»,

«Турин»,

«Роза Стар» выше 1170,

«Роза Блейд» выше 1170,

«Каскад» ниже 1600,

«Встреча»,

«Озерная» и другие.

Общая протяженность трасс для раннего катания — более 18 км.

На новый график работы перешли также подъемники («Олимпия», «Заповедный лес», «Соло», «Волчья скала», «Шале»), кассы и пункты проката снаряжения. Купить ски-пасс в кассах у канатной дороги «Олимпия» и «Мзымта двор» можно с 7:30, а на отметке «Роза Стадион» — с 7:45. Пункт проката «Мзымта двор» работает с 7:15, «Горный приют» — с 7:30.