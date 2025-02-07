На горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» открыли раннее катание
С 7 февраля горнолыжные трассы и подъемники курорта «Роза Хутор» будут открывать с 7:30
На курорте «Роза Хутор» запустили ранее катание. Ежедневно с 7:30 для лыжников и сноубордистов будут открывать 15 из 52 трасс (в зависимости от погодных условий) на высоте 1350 метров над уровнем моря:
- «Б-52» ниже 1350,
- «Плато»,
- «Шале»,
- «Нагано»,
- «Ванкувер»,
- «Шамони»,
- «Турин»,
- «Роза Стар» выше 1170,
- «Роза Блейд» выше 1170,
- «Каскад» ниже 1600,
- «Встреча»,
- «Озерная» и другие.
Общая протяженность трасс для раннего катания — более 18 км.
На новый график работы перешли также подъемники («Олимпия», «Заповедный лес», «Соло», «Волчья скала», «Шале»), кассы и пункты проката снаряжения. Купить ски-пасс в кассах у канатной дороги «Олимпия» и «Мзымта двор» можно с 7:30, а на отметке «Роза Стадион» — с 7:45. Пункт проката «Мзымта двор» работает с 7:15, «Горный приют» — с 7:30.
«Традиционно, с увеличением продолжительности светового дня, курорт открывается на час раньше. Это дарит всем любителям горных лыж и сноубордов уникальную (как в России, так и за ее пределами) опцию «Раннее катание». Оно доступно по стандартному дневному ски-пассу», — сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».
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Помимо раннего катания на курорте действует полюбившаяся райдерам услуга «Рассвет на трассе». Ее участники могут подняться на «Роза Пик» до восхода солнца, первыми раскатать свежий «вельвет» на трассах, увидеть, как службы готовят курорт к новому дню, и насладиться завтраком в одном из самых популярных ресторанов курорта — «Высота 2320».
Всего на «Роза Хутор» в зимнем сезоне 2024-2025 доступны105 км трасс, 32 подъемника и 9 пунктов проката. Дневное катание на курорте открывают с 8:30.