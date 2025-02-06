«Доход» Уралсиба вошел в топ самых выгодных вкладов в рублях на год

«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях на год, подготовленного порталом Bankiros.ru

При составлении рейтинга эксперты проанализировали размещенные на Bankiros.ru продукты российских банков, которые можно открыть онлайн. Для сравнения доходности и других критериев аналитики взяли условный вклад с суммой размещения 300 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали: процентную ставку и доходность по вкладу;

возможности капитализации процентов и пополнения вклада;

условия досрочного расторжения договора;

необходимость оформления карты банка для открытия вклада;

список регионов, где можно открыть вклад.

Уралсиб сохранил высокие проценты по вкладу на год — до 22,4% годовых с капитализацией. При этом по линейке они варьируются от от 19,3 до 22,4% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).



Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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