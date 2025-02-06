Количество онлайн-записей к бьюти-мастерам в России выросло на 71% за год — аналитики

Аналитики платформы объявлений выяснили, что за год количество онлайн-записей к бьюти-мастерам в России выросло на 71%

Исследование Авито Услуг показало, что в 2024 году среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в 2 раза.

Рынок красоты продолжает расти и переходить в онлайн. Так, на Авито Услугах обновился инструмент для онлайн-записи клиентов к специалистам в сфере красоты. Теперь мастера могут гибко управлять рабочим графиком, устанавливать индивидуальное расписание на каждый день, добавлять перерывы и ограничивать время записи до начала предоставления услуги.

Онлайн-бронирование — новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Как объясняют в компании, нововведение должно повысить эффективность бизнеса: благодаря онлайн-записи, частные мастера и салоны смогут получить до 30% больше заказов.

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«Более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря прошлого года количество онлайн-записей выросло на 71% (к декабрю 2023 года)», — рассказал руководитель категории «Красота и Здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

В Авито считают, что сервис делает отношения между сторонами более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Сейчас подключить онлайн-запись можно для всех объявлений в категории «Красота и здоровье», в будущем этот проект собираются развивать в партнерстве с YClients.