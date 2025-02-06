Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Кувейт. Когда стартует полетная программа?

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить рейсы в Кувейт из Сочи

4 февраля пресс-служба сочинского аэропорта сообщила, что авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы в Кувейт.

Полеты будут проводить дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) на Airbus A320 вместимостью 172 пассажира. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

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Рейсы из Сочи будут стыковаться в Кувейте с рейсами в Каир, Стамбул, Дубай, Тиват (Черногория) и Саудовскую Аравию.

Юга.ру проверили стоимость билетов. Улететь из Сочи в Кувейт 27 июня можно за 47 тыс. 602 рубля без багажа.

  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero/results
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero/results

Кувейт — столица одноименного государства в юго-западной Азии. Страна граничит с Ираком на севере и Саудовской Аравией на юге. С восточной стороны омывается Персидским заливом. Значительная часть современного Кувейта занимает территорию древней Месопотамии.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи рассказала порталу Юга.ру, что люди чаще всего теряют на территории воздушной гавани и какие необычные находки сотрудники хаба обнаруживают среди забытых вещей.

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Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Кувейт. Когда стартует полетная программа?
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