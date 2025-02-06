Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Кувейт. Когда стартует полетная программа?

Авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить рейсы в Кувейт из Сочи

Полеты будут проводить дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) на Airbus A320 вместимостью 172 пассажира. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

4 февраля пресс-служба сочинского аэропорта сообщила , что авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы в Кувейт.

Рейсы из Сочи будут стыковаться в Кувейте с рейсами в Каир, Стамбул, Дубай, Тиват (Черногория) и Саудовскую Аравию.

Юга.ру проверили стоимость билетов. Улететь из Сочи в Кувейт 27 июня можно за 47 тыс. 602 рубля без багажа.