Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Кувейт. Когда стартует полетная программа?
Авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить рейсы в Кувейт из Сочи
4 февраля пресс-служба сочинского аэропорта сообщила, что авиакомпания Jazeera Airways запускает прямые рейсы в Кувейт.
Полеты будут проводить дважды в неделю (по понедельникам и пятницам) на Airbus A320 вместимостью 172 пассажира. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
Рейсы из Сочи будут стыковаться в Кувейте с рейсами в Каир, Стамбул, Дубай, Тиват (Черногория) и Саудовскую Аравию.
Юга.ру проверили стоимость билетов. Улететь из Сочи в Кувейт 27 июня можно за 47 тыс. 602 рубля без багажа.
Кувейт — столица одноименного государства в юго-западной Азии. Страна граничит с Ираком на севере и Саудовской Аравией на юге. С восточной стороны омывается Персидским заливом. Значительная часть современного Кувейта занимает территорию древней Месопотамии.
Ранее пресс-служба аэропорта Сочи рассказала порталу Юга.ру, что люди чаще всего теряют на территории воздушной гавани и какие необычные находки сотрудники хаба обнаруживают среди забытых вещей.