Жители Сочи опасаются разрушительного землетрясения. Что говорит сейсмолог?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Турецкий агрегатор сообщил о возможном землетрясении в 8 баллов

3 февраля агрегатор «Главные новости Турции» опубликовал сообщение, согласно которому в регионах Средиземного и Черного морей объявлена тревога из-за возможного землетрясения магнитудой до 8 баллов.

«Европейская и Средиземноморская (EUR-OPA) тревога по основным опасностям — Сообщество SSGEOS. В регионах Средиземного и Черного морей объявлена угроза разрушительного землетрясения (8|EMS-98; VIII–IX|MSK-64) и афтершоков. Система раннего предупреждения о землетрясениях готова», — говорится в тексте.

«Птички замолчали, собачки залаяли»:

Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган добавил, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Но если будут колебания магнитудой выше 7 баллов, то экономические последствия ощутит не только Стамбул, но и вся Турция.

При этом руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей. По ее словам, настоящая сейсмическая активность не представляет угрозы. Кроме того, современные технологии не позволяют точно предсказать время и место землетрясений.

Жители Сочи опасаются, что отголоски землетрясения могут дойти до побережья курорта. Вот что они пишут в соцсетях:

  • «Когда ждать? Сегодня-завтра?»
  • «Лучше бы вообще ничего не писали. Ясности нет, тревога есть».
  • «Ну лучше уж на всякий случай собрать тревожный чемоданчик с документами, деньгами и прочим».
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Главные новости Турции»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Главные новости Турции»

Как писали Юга.ру, в июле 2024 года у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Землетрясения Происшествия Сочи Черное море Экология

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Жители Сочи опасаются разрушительного землетрясения. Что говорит сейсмолог?
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