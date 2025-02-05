Жители Сочи опасаются разрушительного землетрясения. Что говорит сейсмолог?

«Европейская и Средиземноморская (EUR-OPA) тревога по основным опасностям — Сообщество SSGEOS. В регионах Средиземного и Черного морей объявлена угроза разрушительного землетрясения (8|EMS-98; VIII–IX|MSK-64) и афтершоков. Система раннего предупреждения о землетрясениях готова», — говорится в тексте.

Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган добавил, что одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Но если будут колебания магнитудой выше 7 баллов, то экономические последствия ощутит не только Стамбул, но и вся Турция.

При этом руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович опровергла слухи о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов в регионах Средиземного и Черного морей. По ее словам, настоящая сейсмическая активность не представляет угрозы. Кроме того, современные технологии не позволяют точно предсказать время и место землетрясений.

Жители Сочи опасаются, что отголоски землетрясения могут дойти до побережья курорта. Вот что они пишут в соцсетях: