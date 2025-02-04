На юге России спрос на доставку банковских карт вырос на 50% — аналитики

Исследование крупнейшего российского банка показало, что последние 5 лет на юге России быстро растёт сегмент онлайн-заказа и доставки банковских карт

Как отмечают аналитики Сбера, в прошлом году Краснодар вошёл в тройку городов-лидеров по числу заявок на доставку карт (после Москвы и Санкт-Петербурга). Спрос на услугу в 44 южных городах страны вырос почти на 50% за 5 лет. Пиковыми по числу запросов на такую доставку стали периоды конца декабря и начала января, отпускные месяцы с июня по август, а также сентябрь, когда родители заказывали карты для школьников.

В пятёрку регионов-лидеров по числу доставленных карт вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. Быстрее всего на юге в 2024 году спрос на услугу рос в Крыму, особенно активно — в первом полугодии.

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Чаще всего доставку карт заказывают южане 20–39 лет. Они же — самые активные пользователи безналичных платежей. По данным исследования лаборатории СберИндекс, больше всего денег (около 53 000 рублей) тратят в 35–39 лет, а минимум — в 15–19 (23 800 рублей) и 75–79 лет (23 900 рублей). В среднем россияне тратят по 39 500 рублей в месяц. Эксперты отметили, что подростки в 4 раза больше тратят на контент и СМИ и на 71% чаще посещают общепит, чем люди средних лет. В бюджете 40–64-летних — на 4–16% больше расходов на строительство и ремонт. После 65 лет удваиваются траты на здоровье и на 47% растут расходы на еду. Также всё больше в 55–69 лет тратят на маркетплейсах: так, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2022 года средние расходы выросли в 3,6 раза.

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«У южан укрепляется потребительская привычка пользования доставкой. Всё чаще они делают выбор в пользу экономии времени и помощи в установке цифровых решений и сервисов Сбера у себя дома или в офисе. В прошлом году жителям и гостям южных регионов России доставлены 130 тысяч карт, даны свыше 100 тысяч консультаций. К примеру, в зимний и весенний периоды из-за роста сезонных заболеваний среди людей пенсионного возраста характерен тренд на доставку карт им домой. Также растет спрос на доставкуродителям в офис детских карт», — рассказала зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.