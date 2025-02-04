На юге России спрос на доставку банковских карт вырос на 50% — аналитики

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Исследование крупнейшего российского банка показало, что последние 5 лет на юге России быстро растёт сегмент онлайн-заказа и доставки банковских карт

Как отмечают аналитики Сбера, в прошлом году Краснодар вошёл в тройку городов-лидеров по числу заявок на доставку карт (после Москвы и Санкт-Петербурга). Спрос на услугу в 44 южных городах страны вырос почти на 50% за 5 лет.

Пиковыми по числу запросов на такую доставку стали периоды конца декабря и начала января, отпускные месяцы с июня по август, а также сентябрь, когда родители заказывали карты для школьников.

В пятёрку регионов-лидеров по числу доставленных карт вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. Быстрее всего на юге в 2024 году спрос на услугу рос в Крыму, особенно активно — в первом полугодии.

В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:

Чаще всего доставку карт заказывают южане 20–39 лет. Они же — самые активные пользователи безналичных платежей. По данным исследования лаборатории СберИндекс, больше всего денег (около 53 000 рублей) тратят в 35–39 лет, а минимум — в 15–19 (23 800 рублей) и 75–79 лет (23 900 рублей). В среднем россияне тратят по 39 500 рублей в месяц.

Эксперты отметили, что подростки в 4 раза больше тратят на контент и СМИ и на 71% чаще посещают общепит, чем люди средних лет. В бюджете 40–64-летних — на 4–16% больше расходов на строительство и ремонт. После 65 лет удваиваются траты на здоровье и на 47% растут расходы на еду. Также всё больше в 55–69 лет тратят на маркетплейсах: так, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2022 года средние расходы выросли в 3,6 раза.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 26 тыс. рублей:

«У южан укрепляется потребительская привычка пользования доставкой. Всё чаще они делают выбор в пользу экономии времени и помощи в установке цифровых решений и сервисов Сбера у себя дома или в офисе. В прошлом году жителям и гостям южных регионов России доставлены 130 тысяч карт, даны свыше 100 тысяч консультаций. К примеру, в зимний и весенний периоды из-за роста сезонных заболеваний среди людей пенсионного возраста характерен тренд на доставку карт им домой. Также растет спрос на доставкуродителям в офис детских карт», — рассказала зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Как писали Юга.ру, по данным «РИА Новости», четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей.

Банки Деньги Интернет карты «Мир» Сбербанк Статистика Финансы Экономика

Новости

Роспотребнадзор проверил школьные столовые Кубани и нашел множество нарушений
С 1 февраля в Краснодарском крае повысились тарифы за проезд большегрузов
«Плывет огромными кусками». На очищенных пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Снегопад в Ростовской области создал проблемы на дорогах, повалил деревья и оставил без света 30 тыс. жителей. Досталось и Кубани
Есть ли мазут? Кубанские дайверы показали, как выглядит морское дно между «Анапским взморьем» и Большим Утришом
В Сочи реконструируют пункт пропуска на границе с Абхазией. Это обойдется в 10 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте