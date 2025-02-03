Льготы по налогу на имущество физлиц в 2025 году: кому положены и как получить

ФНС России объяснила, кому положены льготы по налогу на имущество физических лиц в 2025 году

ИФНС России №1 по Краснодару напомнила, что жители региона, получившие статус льготника в 2024 году, в 2025-м могут рассчитывать на налоговые вычеты и льготы по налогу на имущество. Основаниями для льгот по налогу на имущество могут быть: назначение пенсий и ежемесячного пожизненного содержания при достижении возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно;

инвалидность I и II группы, статус «дети-инвалиды»;

наличие трех и более несовершеннолетних детей;

предпенсионный статус;

участие в ликвидации последствий радиационных аварий (Чернобыльская АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинский полигон, река Теча);

статус ветерана боевых действий;

владение хозяйственными постройками площадью до 50 кв. м.

Если ваш случай оказался в списке выше, подавать заявление на получение льготы не нужно. Налоговая служба сама узнает о вашем статусе на основании данных от других организаций.

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С 2025 года в России начнут предоставлять льготы по налогу на имущество для участников СВО и их семей. Это значит, что налоговая применит льготы по заявлению или без — на основании сведений СФР, Росреестра, региональных органов соцзащиты и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Важно: льготы не распространяются на объекты, которые используют в предпринимательской деятельности.