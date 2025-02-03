Льготы по налогу на имущество физлиц в 2025 году: кому положены и как получить
ФНС России объяснила, кому положены льготы по налогу на имущество физических лиц в 2025 году
ИФНС России №1 по Краснодару напомнила, что жители региона, получившие статус льготника в 2024 году, в 2025-м могут рассчитывать на налоговые вычеты и льготы по налогу на имущество.
Основаниями для льгот по налогу на имущество могут быть:
- назначение пенсий и ежемесячного пожизненного содержания при достижении возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно;
- инвалидность I и II группы, статус «дети-инвалиды»;
- наличие трех и более несовершеннолетних детей;
- предпенсионный статус;
- участие в ликвидации последствий радиационных аварий (Чернобыльская АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинский полигон, река Теча);
- статус ветерана боевых действий;
- владение хозяйственными постройками площадью до 50 кв. м.
Если ваш случай оказался в списке выше, подавать заявление на получение льготы не нужно. Налоговая служба сама узнает о вашем статусе на основании данных от других организаций.
Как проверить правильность исчисления имущественных налогов:
С 2025 года в России начнут предоставлять льготы по налогу на имущество для участников СВО и их семей. Это значит, что налоговая применит льготы по заявлению или без — на основании сведений СФР, Росреестра, региональных органов соцзащиты и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
Важно: льготы не распространяются на объекты, которые используют в предпринимательской деятельности.
Налоговая рекомендует льготникам из категорий, не перечисленных выше, самостоятельно подать заявление на получение льготы до 1 апреля 2025 года (до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2024 год) любым из способов:
— в налоговой (лично или по почте);
— в МФЦ;
— в личном кабинете на сайте ФНС или Госуслугах.
Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14 ноября 2017 года N ММВ-7-21/897@.
Дополнительную информацию о льготах можно найти на официальном сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Читайте также: Минимум 100 рублей в сутки: в России ввели туристический налог.