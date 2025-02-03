Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество. С чем это связано?

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители пригородов и окраин Новороссийска получили завышенные счета за электроэнергию

31 января портал «Новороссийский рабочий» сообщил, что в начале месяца жители пригородов и окраин получили завышенные счета за электроэнергию. Суммы выросли на 5–10 тыс. рублей.

Причиной стало изменение тарифов, о котором поставщики ресурса — НЭСК и «ТНС-Энерго» — не предупредили заранее. В основном пострадали те жители, у кого нет газа. Ранее эти абоненты платили за свет по более низким тарифам. 

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В конце января департамент госрегулирования тарифов Краснодарского края объявил новые правила. Чтобы воспользоваться льготами жители должны предоставить техпаспорт, подтверждающий наличие электроотопления и электроплиты. Однако многие не знали о таком требовании.

Документ стоит от 7,9 тыс. рублей. Срок изготовления — 10 дней.

Как писали Юга.ру, в дома Туапсе несколько недель не поставляют газ. Жители пожаловались губернатору Кондратьеву.

Деньги ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Новороссийск

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