Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество. С чем это связано?
Жители пригородов и окраин Новороссийска получили завышенные счета за электроэнергию
31 января портал «Новороссийский рабочий» сообщил, что в начале месяца жители пригородов и окраин получили завышенные счета за электроэнергию. Суммы выросли на 5–10 тыс. рублей.
Причиной стало изменение тарифов, о котором поставщики ресурса — НЭСК и «ТНС-Энерго» — не предупредили заранее. В основном пострадали те жители, у кого нет газа. Ранее эти абоненты платили за свет по более низким тарифам.
В конце января департамент госрегулирования тарифов Краснодарского края объявил новые правила. Чтобы воспользоваться льготами жители должны предоставить техпаспорт, подтверждающий наличие электроотопления и электроплиты. Однако многие не знали о таком требовании.
Документ стоит от 7,9 тыс. рублей. Срок изготовления — 10 дней.
Как писали Юга.ру, в дома Туапсе несколько недель не поставляют газ. Жители пожаловались губернатору Кондратьеву.