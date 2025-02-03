Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество. С чем это связано?

31 января портал «Новороссийский рабочий» сообщил, что в начале месяца жители пригородов и окраин получили завышенные счета за электроэнергию. Суммы выросли на 5–10 тыс. рублей.

Причиной стало изменение тарифов, о котором поставщики ресурса — НЭСК и «ТНС-Энерго» — не предупредили заранее. В основном пострадали те жители, у кого нет газа. Ранее эти абоненты платили за свет по более низким тарифам.