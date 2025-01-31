Предприниматели могут оформить в Уралсибе банковские гарантии для таможни и налоговой

Банк Уралсиб предложил юрлицам банковскую гарантию для обеспечения таможенных и налоговых обязательств

Банковская гарантия Уралсиба поможет клиентам-юрлицам выполнить свои обязательства перед Федеральной таможенной службой (ФТС) или Федеральной налоговой службой (ФНС).

Уралсиб предлагает два вида гарантий: реестровые гарантии — для ФТС. Они помогают выполнять обязательства по уплате платежей и использованию кодов маркировки табачной и никотиносодержащей продукции;

гарантии возмещения НДС и акцизные гарантии — для ФНС.

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Уполномоченные экономические операторы могут получить реестровую гарантию для ФТС на сумму до 130 млн рублей, прочие клиенты — до 65 млн рублей. Максимальная сумма прочих гарантий для ФТС и ФНС — 60 млн рублей.

Заявления на выдачу гарантии рассматривают не более 5 рабочих дней с даты предоставления в банк полного пакета документов.

Подробности о банковской гарантии можно узнать по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн», или в офисах Уралсиба для бизнес-клиентов.

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