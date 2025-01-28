Закрытые аэропорты юга России массово ищут новых сотрудников. Готовятся к открытию?

Также аэропорт Геленджика разместил на сайте 11 вакансий. Требуются: диспетчер, водитель пожарной машины, инспектор группы быстрого реагирования и оперативного управления, охранник.



Работников ищут и аэропорты Ростова-на-Дону (25 вакансий), Симферополя (23 вакансии) и Воронежа (18 вакансий).



В СМИ и соцсетях начали обсуждать возможное открытие аэропортов. В пресс-службе «Аэродинамики» рассказали 93.RU, что в размещении этих вакансий нет ничего необычного и поиск сотрудников является стандартной процедурой:



«Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодара и Анапы, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности. Это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы».



В компании заявили, что даже во время закрытия в аэропортах проводят тренировки и обучения, чтобы «специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято».



Напомним, что 12 аэропортов на юге России, кроме сочинского, закрыли с начала СВО. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.