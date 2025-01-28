Закрытые аэропорты юга России массово ищут новых сотрудников. Готовятся к открытию?
Опубликовано более 150 свежих вакансий от шести закрытых авиагаваней юга РФ
В 20-х числах января компания «Аэродинамика» опубликовала на сайте по поиску работы 119 вакансий. Из них 46 — в аэропорту Краснодара и 15 — в аэропорту Анапы.
Авиагавани ищут оператора видеонаблюдения, агента по сопровождению маломобильных пассажиров, инспектора по охране и досмотру, диспетчера, медработника и других.
«Самый многострадальный»:
Также аэропорт Геленджика разместил на сайте 11 вакансий. Требуются: диспетчер, водитель пожарной машины, инспектор группы быстрого реагирования и оперативного управления, охранник.
Работников ищут и аэропорты Ростова-на-Дону (25 вакансий), Симферополя (23 вакансии) и Воронежа (18 вакансий).
В СМИ и соцсетях начали обсуждать возможное открытие аэропортов. В пресс-службе «Аэродинамики» рассказали 93.RU, что в размещении этих вакансий нет ничего необычного и поиск сотрудников является стандартной процедурой:
«Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодара и Анапы, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности. Это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы».
В компании заявили, что даже во время закрытия в аэропортах проводят тренировки и обучения, чтобы «специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято».
Напомним, что 12 аэропортов на юге России, кроме сочинского, закрыли с начала СВО. Зону для полетов признали небезопасной для гражданских самолетов и пассажиров.
Как писали Юга.ру, аэропорты Краснодара и Анапы потратили 1,4 млн рублей на пиротехнику для отпугивания птиц.