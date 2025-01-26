Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды. Сколько продлится ремонт?
Из-за аварии на теплосетях жители Пашковки остались без тепла и горячей воды
26 января МЦУ Краснодара сообщил, что в Карасунском округе отключили отопление и горячую воду.
На улице Краевой, 7 произошел прорыв подземной тепломагистрали. Ранее Муниципальный центр сообщал, что при обходе тепловой сети по этому адресу специалисты обнаружили скрытые дефекты. Для работ перекрыли движение транспорта, однако аварии избежать не удалось.
В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:
Без тепла и горячей воды остались жители семи улиц в Пашковском микрорайоне:
- Краевая;
- Садовая;
- Бершанской;
- Колхозная;
- Фадеева;
- Энергетиков;
- Шевченко.
В Муниципальном центре не уточнили, сколько времени уйдет на устранение аварии.
Как писали Юга.ру, взносы на капремонт в Краснодарском крае вырастут еще на 21%.
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