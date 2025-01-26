Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды. Сколько продлится ремонт?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Из-за аварии на теплосетях жители Пашковки остались без тепла и горячей воды

26 января МЦУ Краснодара сообщил, что в Карасунском округе отключили отопление и горячую воду.

На улице Краевой, 7 произошел прорыв подземной тепломагистрали. Ранее Муниципальный центр сообщал, что при обходе тепловой сети по этому адресу специалисты обнаружили скрытые дефекты. Для работ перекрыли движение транспорта, однако аварии избежать не удалось. 

В Краснодарском крае в 2025 году поднимут тарифы на ЖКХ:

Без тепла и горячей воды остались жители семи улиц в Пашковском микрорайоне:

  • Краевая;
  • Садовая;
  • Бершанской;
  • Колхозная;
  • Фадеева;
  • Энергетиков;
  • Шевченко.

В Муниципальном центре не уточнили, сколько времени уйдет на устранение аварии.

Как писали Юга.ру, взносы на капремонт в Краснодарском крае вырастут еще на 21%.

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Жители Пашковского микрорайона Краснодара остались без отопления и горячей воды. Сколько продлится ремонт?
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