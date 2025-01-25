В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы. Где нельзя будет проехать?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре до конца марта перекроют участок улицы Новокузнечной

Администрация Краснодара сообщила, что 27 января частично перекроют проезд по улице Новокузнечной. 

Нельзя будет проехать по одной полосе на участке от улицы Красноармейской до Коммунаров. Встречное движение будет работать.

Ограничения будут действовать до 30 марта. На этом участке будут строить газопровод.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Краснодаре на улице Московской ремонтируют коллектор:

Напомним, департамент транспорта в 2025 году продлит выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Северной и Тургенева.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина.

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