В центре Краснодара на два месяца перекроют часть улицы. Где нельзя будет проехать?

Администрация Краснодара сообщила, что 27 января частично перекроют проезд по улице Новокузнечной.

Нельзя будет проехать по одной полосе на участке от улицы Красноармейской до Коммунаров. Встречное движение будет работать.



Ограничения будут действовать до 30 марта. На этом участке будут строить газопровод.