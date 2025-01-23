Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений
Банк Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений, которая позволит сформировать накопления на будущее или получить прибавку к пенсии
Программа долгосрочных сбережений (ПДС)* — это накопительный продукт с государственной поддержкой, который позволяет:
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получить софинансирование от государства в размере до 36 000 рублей ежегодно (в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента);
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получать налоговый вычет до 88 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;
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приумножить внесенный капитал за счет инвестиций.
Вкладчиком и участником (лицо, в пользу которого открывается договор, может не совпадать с вкладчиком) ПДС может стать гражданин РФ с 18 лет. Минимальная сумма взноса для открытия программы и получения государственного софинансирования — не менее 2 000 рублей в год. Требований к размеру и срокам ежегодных взносов нет — участник программы сам решает в каком объеме и с какой периодичностью пополнять свой счет.
Программа открывается и действует на срок 15 лет либо до достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — но не менее чем на 5 лет.
Варианты выплат по окончании программы:
- единовременная,
- срочные — на протяжении 5 лет и более,
- пожизненная.
Средства на этапе накопления и выплат наследуются, за исключением варианта назначения пожизненной выплаты.
Узнать подробности о программе долгосрочных сбережений можно в офисах банка Уралсиб.
*Программу долгосрочных сбережений предоставляет АО «НПФ Совкомбанк». Лицензия Банка России № 445. Адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, 35, стр. 1.
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