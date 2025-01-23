Банк Уралсиб предложил клиентам программу долгосрочных сбережений, которая позволит сформировать накопления на будущее или получить прибавку к пенсии

получать налоговый вычет до 88 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;

получить софинансирование от государства в размере до 36 000 рублей ежегодно (в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента);

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)* — это накопительный продукт с государственной поддержкой, который позволяет:

Вкладчиком и участником (лицо, в пользу которого открывается договор, может не совпадать с вкладчиком) ПДС может стать гражданин РФ с 18 лет. Минимальная сумма взноса для открытия программы и получения государственного софинансирования — не менее 2 000 рублей в год. Требований к размеру и срокам ежегодных взносов нет — участник программы сам решает в каком объеме и с какой периодичностью пополнять свой счет.

Программа открывается и действует на срок 15 лет либо до достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — но не менее чем на 5 лет.

Варианты выплат по окончании программы:

единовременная,

срочные — на протяжении 5 лет и более,

пожизненная.

Средства на этапе накопления и выплат наследуются, за исключением варианта назначения пожизненной выплаты.