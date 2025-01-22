Интернет МегаФона в Крымском районе Кубани стал быстрее еще на 10%

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей юго-западной части Краснодарского края стала ещё быстрее

Инженеры оператора запустили дополнительное телеком‑оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее. Теперь абоненты могут загружать онлайн‑сервисы, скачивать фильмы, приложения и музыку на 10% быстрее.

Работы по улучшению качества сигнала сотовой связи провели в городе Крымске, селах Молдавановское, Фадеево, Киевское, Кеслерово и хуторах Непиль, Адагум, Красный, Садовый. Территории, где прошли работы, включают парки, торговые центры, туристические места, социальные и религиозные учреждения, жилые массивы.

В результате в Крымском районе средняя скорость загрузки данных составляет 50 Мбит/с, а в самом Крымске достигает 100 Мбит/с. Для примера — такой показатель позволяет скачать фильм размером 5 Гбайт за десять минут.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

«С момента запуска оборудования дата‑трафик в районе вырос на 35%. Сказывается тренд на загородную жизнь и тот факт, что мобильная связь всё чаще становится альтернативой фиксированному интернет‑доступу. Поэтому мы продолжим развиватьи улучшать качество нашей сетии в небольших населённых пунктах», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Кроме того, абоненты в Крымском районе на 14% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она даёт возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

Как писали Юга.ру, МегаФон представил новые планшеты торговой марки Fontel с поддержкой LTE, видеозвонками и GPS.

Интернет Крымский район МегаФон Мобильная связь Связь

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