Краснодарцев приглашают обсудить, как начиналась Великая Отечественная война

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война». Встреча пройдет 25 января.

Программа:

  • каково было соотношение сил противников и так ли важно их количество;
  • как было организовано немецкое наступление и какими методами советское руководство пыталось его остановить;
  • какую роль на начальном этапе войны сыграли ошибки и просчеты Иосифа Сталина;
  • как власть и народ поддерживали моральный дух советских солдат;
  • что означало выражение «человек 16 октября».

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«В этом году исполняется 80 лет со дня Победы. Нам кажется, лучший способ почтить ее память — познакомиться с историей конфликта, вместе вспомнить его ключевые сюжеты и обсудить противоречия», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 26 января лекцию «Кто такой Чуковский? От Серебряного века до Оттепели».

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