Краснодарцев приглашают обсудить, как начиналась Великая Отечественная война

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война». Встреча пройдет 25 января.

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

«В этом году исполняется 80 лет со дня Победы. Нам кажется, лучший способ почтить ее память — познакомиться с историей конфликта, вместе вспомнить его ключевые сюжеты и обсудить противоречия», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.