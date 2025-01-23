Краснодарцев приглашают обсудить, как начиналась Великая Отечественная война
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: как начиналась Великая Отечественная война». Встреча пройдет 25 января.
Программа:
- каково было соотношение сил противников и так ли важно их количество;
- как было организовано немецкое наступление и какими методами советское руководство пыталось его остановить;
- какую роль на начальном этапе войны сыграли ошибки и просчеты Иосифа Сталина;
- как власть и народ поддерживали моральный дух советских солдат;
- что означало выражение «человек 16 октября».
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«В этом году исполняется 80 лет со дня Победы. Нам кажется, лучший способ почтить ее память — познакомиться с историей конфликта, вместе вспомнить его ключевые сюжеты и обсудить противоречия», — приглашают организаторы.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 500 рублей.
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