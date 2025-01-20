Тренер баскетбольного ЦСКА впал в неистовство из-за проигрыша краснодарскому «Локо»

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» обыграл в Москве действующего чемпиона, ЦСКА, в очень результативном и богатом на события матче – 106:104

19 января в баскетбольном чемпионате Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл выездной матч у московского ЦСКА со счетом 106:104. Это первый за два сезона случай, когда в лиге обе команды набирают более 100 очков. В прошлый раз столь же результативно тоже сыграли именно «Локо» с ЦСКА: 1 мая 2023 года кубанский клуб выиграл 103:100 и вышел в финал чемпионата. Правда, в тот раз команды играли овертайм, так что времени у них было на пять минут больше.

А на этот раз оба соперника с первых минут взяли очень быстрый темп и начали забивать друг другу помногу и красиво. У «Локомотива-Кубань» блестящую игру выдал воспитанник клуба, центровой Андрей Мартюк: за одну только первую четверть он набрал 11 очков и в итоге сделал так называемый «дабл-дабл» (набрал более 10 пунктов по двум показателям) — 27 очков и 10 подборов.

Правда, игру Мартюк завершил досрочно: в одном из эпизодов он накрыл бросок соперника, но при приземлении подвернул голеностоп. На повторе выглядело жутко, однако игрок смог подняться и — при поддержке доктора — уйти на своих ногах. Точный диагноз станет известен после обследования, предварительный — растяжение связок. Стоит отметить, что Мартюка достойно заменил другой воспитанник краснодарского баскетбола — Кирилл Елатонцев.

Перед заключительной четвертью «Локо» вел с разницей в 7 очков, однако ЦСКА очень быстро отыгрался. Оба соперника попеременно выходили вперед, и за девять секунд до конца, когда счет уже был 106:104 в пользу краснодарцев, произошел решающий эпизод. Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис, недовольный тем, что судьи зафиксировали нарушение со стороны игроков его команды, выбежал на площадку и начал очень экспрессивно что-то рассказывать арбитрам и Елатонцеву.

Гнев главного тренера баскетбольного ЦСКА Андреаса Пистиолиса, 19 января 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com

Тренера тут же удалили, однако увести его в раздевалку армейским баскетболистам удалось лишь через несколько минут. Обязательную послематчевую пресс-конференцию представители ЦСКА проигнорировали.

Только что прозвучала финальная сирена матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань», 19 января 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин), Vtb-league.com

Для ЦСКА это поражение стало всего лишь четвертым в сезоне. Притом два из них действующему чемпиону лиги нанес именно «Локомотив-Кубань». Несмотря на этот результат, армейцы продолжают лидировать. Краснодарский клуб с шестью поражениями идет на четвертом месте. Следующий матч «Локо» проведет на своей площадке — 25 января против «Енисея».