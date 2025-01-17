Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить пластилиновый мультик о дружбе по переписке

В Краснодаре 19 января покажут анимационную историю «Мэри и Макс» (18+)

Действие фильма происходит с 1976 по 1994 годы. Это пластилиновая картина о длительной переписке двух друзей. 8-летняя Мэри живет в пригороде Мельбурна. 44-летний еврей Макс обитает в Нью-Йорке, у него ожирение, аутизм и синдром Аспергера.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 19 января показ и обсуждение анимационного фильма «Мэри и Макс».

Фильм затрагивает множество тем — безразличие к детям, одиночество, дискриминация, половое воспитание, алкоголизм, клептомания, самоубийство, депрессия, страхи.

В 2009 году лента получила награду от Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция). Кроме того, картина входит в список 250 лучших по версии IMDb.

Начало в 19:00. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.