Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить пластилиновый мультик о дружбе по переписке

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мэри и Макс» © Скриншот видео с youtube-канала Mult Time
    Кадр из трейлера к фильму «Мэри и Макс» © Скриншот видео с youtube-канала Mult Time

В Краснодаре 19 января покажут анимационную историю «Мэри и Макс» (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 19 января показ и обсуждение анимационного фильма «Мэри и Макс».

Действие фильма происходит с 1976 по 1994 годы. Это пластилиновая картина о длительной переписке двух друзей. 8-летняя Мэри живет в пригороде Мельбурна. 44-летний еврей Макс обитает в Нью-Йорке, у него ожирение, аутизм и синдром Аспергера.

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Фильм затрагивает множество тем — безразличие к детям, одиночество, дискриминация, половое воспитание, алкоголизм, клептомания, самоубийство, депрессия, страхи.

В 2009 году лента получила награду от Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Франция). Кроме того, картина входит в список 250 лучших по версии IMDb.

Начало в 19:00. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают мультфильм «Муфаса: Король Лев» под названием «Куда уходят лапы».

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