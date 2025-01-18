В Краснодаре состоится благотворительный вечер поэзии. Собранные деньги направят на устранение экологической катастрофы в Анапе

Актриса Театра драмы и «Одного театра» прочитает стихи Александра Пушкина, Николая Гумилева, Евгения Заболоцкого и Юрия Левитана. Также она исполнит свои любимые песни.

Стоимость билета — 300 рублей. Собранные средства направят на устранение экологической катастрофы в Черном море в Анапе.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться искусством и внести свой вклад в важное дело», — приглашают организаторы.

Поэтический вечер начнется в 19:00 в «Одном театре» по улице Коммунаров 268, литер В.