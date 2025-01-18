В Краснодаре состоится благотворительный вечер поэзии. Собранные деньги направят на устранение экологической катастрофы в Анапе
Краснодарцев приглашают на поэтический вечер Аллы Мосоловой «Признание» (12+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 января поэтический вечер Аллы Мосоловой «Признание».
Актриса Театра драмы и «Одного театра» прочитает стихи Александра Пушкина, Николая Гумилева, Евгения Заболоцкого и Юрия Левитана. Также она исполнит свои любимые песни.
Стоимость билета — 300 рублей. Собранные средства направят на устранение экологической катастрофы в Черном море в Анапе.
«Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться искусством и внести свой вклад в важное дело», — приглашают организаторы.
Поэтический вечер начнется в 19:00 в «Одном театре» по улице Коммунаров 268, литер В.
Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 января лекцию о том, как помочь дельфинам Черного моря.
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