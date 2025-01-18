В Краснодаре состоится благотворительный вечер поэзии. Собранные деньги направят на устранение экологической катастрофы в Анапе

Краснодарский край

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  • © Фото stockking, Freepik.com
    © Фото stockking, Freepik.com

Краснодарцев приглашают на поэтический вечер Аллы Мосоловой «Признание» (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 января поэтический вечер Аллы Мосоловой «Признание».

Актриса Театра драмы и «Одного театра» прочитает стихи Александра Пушкина, Николая Гумилева, Евгения Заболоцкого и Юрия Левитана. Также она исполнит свои любимые песни.

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Стоимость билета — 300 рублей. Собранные средства направят на устранение экологической катастрофы в Черном море в Анапе.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться искусством и внести свой вклад в важное дело», — приглашают организаторы.

Поэтический вечер начнется в 19:00 в «Одном театре» по улице Коммунаров 268, литер В.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 января лекцию о том, как помочь дельфинам Черного моря.  

Афиша Благотворительность Искусство Краснодар Литература Музыка Нефть Поэзия Разлив нефти События Экология

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