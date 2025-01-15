На въезде в Сочи появился необычный монумент — искореженный автомобиль

На въезде в Сочи установили памятник, чтобы привлечь внимание к проблеме ДТП

Инициаторы хотят привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортных происшествий и напомнить, что важно соблюдать ПДД. Рядом с искореженной машиной стоит информационный стенд с указанием данных о количестве ДТП на этом участке дороги.

14 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила , что на 80-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи появился необычный «Монумент невнимательности». Он представляет собой пострадавший в ДТП автомобиль.

За 2024 год здесь зафиксировано 2 тыс. 482 аварии, 37 из них были со смертельным исходом. 367 человек в результате аварий получили травмы различной степени тяжести.

«Три основные группы нарушений, повлекших ДТП, — это столкновение (в том числе связанные с выездом на встречную полосу движения), съезд с дороги (часто со столкновением с препятствием) и нарушения с участием пешеходов (в том числе на средствах индивидуальной мобильности)», — рассказали в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Там добавили, что по-прежнему главной причиной всех смертельных аварий является низкая культура водителей и нарушения правил дорожного движения, в том числе игнорирование дорожных знаков и разметки.