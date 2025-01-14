В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения. Как помочь проекту и людям с аутизмом

«Я чувствую, что мы очень выросли. За эти 7 лет мы стали по-настоящему большой и серьезной организацией. Мы выпустили много специалистов, которые теперь знают, как работать с аутизмом. Мы настроили много процессов. Некоторые из них первые в стране. И уже поделились опытом с большим количеством регионов.



Когда мы начинали, детям и родителям некуда было идти. Сейчас же, мы можем уже использовать маршрутизацию, потому что появились сервисы. И я считаю, что это мы показали, что так можно, вдохновили других, вдохновили семьи. И стигматизации стало однозначно меньше. Мне больше не страшно за будущее моего брата, и это пока новое для меня ощущение. Я надеюсь, что родителям, которые приходят в открытую среду, также становится легче вместе с нами», — поделилась руководитель «Открытой среды» Анна Малова.



Поддержать работу проектов и подопечных организации можно на сайте, выбрав одно из семи желаний и выполнив его. Например, оплатить билет в кино для подопечного фонда или занятие для ребят со сложным поведением.