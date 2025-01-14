В Краснодаре фонд «Открытая среда» отмечает день рождения. Как помочь проекту и людям с аутизмом
В честь праздника «Открытая среда» запустила благотворительную акцию. Каждый может исполнить одно из семи желаний подопечных фонда
14 января организация «Открытая среда» сообщила Юга.ру о праздновании своего семилетия. В честь этого фонд запустил специальную благотворительную акцию.
«Открытая среда» занимается жизнеустройством подростков и молодых взрослых в Краснодарском крае. Проекты организации помогают людям с расстройством аутистического спектра (РАС) освоить навыки для самостоятельной жизни, найти работу и друзей. Сегодня фонд реализует на Кубани 12 проектов и поддерживает более 170 людей с РАС.
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«Я чувствую, что мы очень выросли. За эти 7 лет мы стали по-настоящему большой и серьезной организацией. Мы выпустили много специалистов, которые теперь знают, как работать с аутизмом. Мы настроили много процессов. Некоторые из них первые в стране. И уже поделились опытом с большим количеством регионов.
Когда мы начинали, детям и родителям некуда было идти. Сейчас же, мы можем уже использовать маршрутизацию, потому что появились сервисы. И я считаю, что это мы показали, что так можно, вдохновили других, вдохновили семьи. И стигматизации стало однозначно меньше. Мне больше не страшно за будущее моего брата, и это пока новое для меня ощущение. Я надеюсь, что родителям, которые приходят в открытую среду, также становится легче вместе с нами», — поделилась руководитель «Открытой среды» Анна Малова.
Поддержать работу проектов и подопечных организации можно на сайте, выбрав одно из семи желаний и выполнив его. Например, оплатить билет в кино для подопечного фонда или занятие для ребят со сложным поведением.
Как писали Юга.ру, в марте 2024 года в Краснодаре открыли вторую тренировочную квартиру для людей с аутизмом. Это место, где подростки с особенностями развития учатся готовить, убирать и обслуживать себя. Туда они приходят несколько раз в неделю.