В Краснодаре 13 января пошел первый в новом году снег. Ночью ожидаются заморозки
В Краснодаре с 13 по 14 января прогнозируют сильный снег, мороз и гололед
Краснодарский ЦГМС сообщил, ночью с 13 по 14 января в столице Кубани ожидаются сильные осадки. Синоптики прогнозируют мокрый снег.
Также ночью и утром существует опасность налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах возможна гололедица. Днем в Краснодаре осадков не ожидается.
В ночь на 14 января столбик термометра опустится до -3 °С. Днем в городе будет от -1 до 1 °С. Ветер слабый.
Мэр Краснодара Евгений Наумов попросил автомобилистов быть осторожнее, не торопиться и не ездить на летней резине. По его словам, с 14:00 на мосты и путепроводы вышла спецтехника для обработки дорог.
Сейчас на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Снегопады прогнозируют по всему региону.
Как писали Юга.ру, в горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение об опасности схода лавин до 15 января.