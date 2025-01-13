В Краснодаре 13 января пошел первый в новом году снег. Ночью ожидаются заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре с 13 по 14 января прогнозируют сильный снег, мороз и гололед

Краснодарский ЦГМС сообщил, ночью с 13 по 14 января в столице Кубани ожидаются сильные осадки. Синоптики прогнозируют мокрый снег.

Также ночью и утром существует опасность налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. На дорогах возможна гололедица. Днем в Краснодаре осадков не ожидается.

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В ночь на 14 января столбик термометра опустится до -3 °С. Днем в городе будет от -1 до 1 °С. Ветер слабый.

Мэр Краснодара Евгений Наумов попросил автомобилистов быть осторожнее, не торопиться и не ездить на летней резине. По его словам, с 14:00 на мосты и путепроводы вышла спецтехника для обработки дорог.

Сейчас на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Снегопады прогнозируют по всему региону.

Как писали Юга.ру, в горах Кубани и Адыгеи продлили штормовое предупреждение об опасности схода лавин до 15 января.

Автомобили Дороги Краснодар Погода Транспорт Штормовые предупреждения

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