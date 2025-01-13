В Краснодаре состоится бесплатная лекция, посвященная художнику Диего Веласкесу
Куратор выставочных проектов расскажет о жизни испанского живописца (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 31 января лекцию о Диего Веласкесе. Историк Павел Власенко расскажет о судьбе живописца XVII века и его революционных достижениях в искусстве.
«Жизнь испанского гения полна любопытных фактов. Веласкес был придворным художником, а вместе с тем и хранителем королевских коллекций. Его называют лучшим другом испанского короля Филиппа IV. При всем этом Веласкес был и личным помощником короля, он заботился об удобстве монарха и самостоятельно доставлял в его покои уголь для камина», — рассказали организаторы.
Читайте также:
Однако на весь мир Веласкес известен как автор выдающихся портретов и жанровых сцен. Главным его шедевром является картина «Менины», о которой и пойдет речь во время лекции.
Лекция пройдет в Музейном дворике по улице Красной, 11. Начало в 18:00. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, Критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».