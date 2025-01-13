В Краснодаре состоится бесплатная лекция, посвященная художнику Диего Веласкесу

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 31 января лекцию о Диего Веласкесе. Историк Павел Власенко расскажет о судьбе живописца XVII века и его революционных достижениях в искусстве.

«Жизнь испанского гения полна любопытных фактов. Веласкес был придворным художником, а вместе с тем и хранителем королевских коллекций. Его называют лучшим другом испанского короля Филиппа IV. При всем этом Веласкес был и личным помощником короля, он заботился об удобстве монарха и самостоятельно доставлял в его покои уголь для камина», — рассказали организаторы.