В Ростове-на-Дону произошел разлив химикатов. Что о происшествии говорят власти и экологи?

11 января мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале, что на Дону зафиксировали разлив химикатов. Они распространились вдоль берега и дошли до Ворошиловского моста. Позже глава города заявил , что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Логвиненко считает, что для жителей опасности нет. Вещество не попадет в систему водоснабжения, так как воду забирают выше по течению. Он пообещал, что ЧП ликвидируют в ближайшее время. Кто виноват в разливе химикатов — чиновник не уточнил.

12 января эколог Павел Пашков прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. Он отметил, что растворители содержат опасные токсичные соединения. Они повреждают жабры рыб, нарушая дыхание. Происходит сбой нервной системы у всех речных обитателей. Также вымирают микроорганизмы, что приводит к сокращению кормовой базы и голоду более крупных животных.

«Токсичные вещества из растворителей способны накапливаться в организмах (рыбе, моллюсках). Это означает, что токсины передаются по пищевой цепочке, достигая высших звеньев, включая человека. Даже после разлива токсичные соединения могут оставаться в донных отложениях, продолжая загрязнять экосистему на протяжении многих лет», — рассказал Пашков.



По словам эколога, растворители образуют пленку на поверхности воды, нарушая газообмен между водой и атмосферой. Это приводит к дефициту кислорода у рыб и других обитателей.

Пашков заявил, что растительный мир тоже может пострадать. Растворители могут уничтожать водоросли, которыми питаются другие организмы. Химикаты уничтожают и растения вдоль берега. Это нарушает фильтрацию и усиливает загрязнение реки.



Жители Ростова-на-Дону отреагировали на происшествие в соцсетях:



«На фоне Крыма и Анапы — это пыль».



«А толку искать виновника? На него ведь не наложат многомиллионный штраф».



«Нам староновогодний подарок от владельцев ржавых корыт, зимующих у набережной Ростова».



«Если Логвиненко сказал, что угрозы нет, то надо скорее запасаться водой».

«На набережной очень сильный запах дизеля, и масляная пленка видна на воде невооруженным взглядом даже в темноте».