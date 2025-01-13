В Ростове-на-Дону произошел разлив химикатов. Что о происшествии говорят власти и экологи?
На набережной Ростова обнаружили мазутные пятна. В реку Дон вылился растворитель краски для кораблей
11 января мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале, что на Дону зафиксировали разлив химикатов. Они распространились вдоль берега и дошли до Ворошиловского моста.
Позже глава города заявил, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Логвиненко считает, что для жителей опасности нет. Вещество не попадет в систему водоснабжения, так как воду забирают выше по течению. Он пообещал, что ЧП ликвидируют в ближайшее время.
Кто виноват в разливе химикатов — чиновник не уточнил.
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12 января эколог Павел Пашков прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. Он отметил, что растворители содержат опасные токсичные соединения. Они повреждают жабры рыб, нарушая дыхание. Происходит сбой нервной системы у всех речных обитателей. Также вымирают микроорганизмы, что приводит к сокращению кормовой базы и голоду более крупных животных.
«Токсичные вещества из растворителей способны накапливаться в организмах (рыбе, моллюсках). Это означает, что токсины передаются по пищевой цепочке, достигая высших звеньев, включая человека. Даже после разлива токсичные соединения могут оставаться в донных отложениях, продолжая загрязнять экосистему на протяжении многих лет», — рассказал Пашков.
По словам эколога, растворители образуют пленку на поверхности воды, нарушая газообмен между водой и атмосферой. Это приводит к дефициту кислорода у рыб и других обитателей.
Пашков заявил, что растительный мир тоже может пострадать. Растворители могут уничтожать водоросли, которыми питаются другие организмы. Химикаты уничтожают и растения вдоль берега. Это нарушает фильтрацию и усиливает загрязнение реки.
Жители Ростова-на-Дону отреагировали на происшествие в соцсетях:
«На фоне Крыма и Анапы — это пыль».
«А толку искать виновника? На него ведь не наложат многомиллионный штраф».
«Нам староновогодний подарок от владельцев ржавых корыт, зимующих у набережной Ростова».
«Если Логвиненко сказал, что угрозы нет, то надо скорее запасаться водой».
«На набережной очень сильный запах дизеля, и масляная пленка видна на воде невооруженным взглядом даже в темноте».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте.